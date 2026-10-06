Die Winnipeg Jets streichen Nino Niederreiter vor dem Sieg gegen Pittsburgh aus dem Aufgebot. Janis Moser und Lian Bichsel feiern Siege.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nino Niederreiters Winnipeg Jets holen mit dem 3:2 gegen die Pittsburgh Penguins den zweiten Sieg, doch der Bündner hat dennoch nichts zu feiern.

Kam er in den ersten beiden Partien noch zu jeweils rund 12 Minuten Eiszeit in der vierten Sturmlinie, fehlt er nun im Aufgebot. Trainer Scott Arniel setzt stattdessen auf den US-Amerikaner Cole Koepke.

Blick prognostizierte vor dem Saisonstart, dass Niederreiter zum vierten Mal in seiner Karriere im Rahmen eines Spielertauschs transferiert werden wird. Bleibt der Stürmer, dessen Vertrag in Kanada im Frühling ausläuft, zweite Wahl, wird ein Transfer wahrscheinlicher. In diesem Fall würden sich die Jets das Gehalt von rund vier Millionen Dollar wohl gerne einsparen. Der Nati-Star bringt Erfahrung aus 1138 NHL-Spielen mit.

Moser und Bichsel siegen

Die zwei weiteren Schweizer, die in der Nacht auf Dienstag im Einsatz stehen, gehen als Sieger vom Eis. Janis Moser verteidigt für die Tampa Bay Lightning wie gewohnt im ersten Verteidiger-Paar mit John Carlson und kommt beim 4:1-Sieg gegen die Philadelphia Flyers auf 17 Minuten Eiszeit und eine Plus-2-Bilanz.

Lian Bichsel gewinnt mit den Dallas Stars bei den San Jose Sharks gleich mit 5:0. Der Oltner kommt in seinen knapp 20 Minuten Einsatzzeit auf eine ausgeglichene Bilanz.

Im vierten Spiel des Abends schlagen die Boston Bruins die Ottawa Senators zu Hause mit 4:1. Neuzugang Attilio Biasca ist noch nicht Teil der NHL-Equipe und sammelt derzeit Spielpraxis bei den Providence Bruins in der AHL.

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