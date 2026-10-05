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Jubel dank drei Powerplay-Toren
Niederreiters Jets fahren den ersten Saisonsieg ein

Erfolgreicher Abend für Nino Niederreiter. Auch wenn er ohne Skorerpunkt bleibt, darf er sich mit den Winnipeg Jets über den ersten Saisonsieg freuen. Derweil muss Akira Schmid erneut mit der Ersatzbank vorliebnehmen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Die Winnipeg Jets jubeln.
Foto: Duane Burleson
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Ramona BieriRedaktorin Sport

In der Nacht auf Montag stehen die Mannschaften von zwei NHL-Schweizern im Einsatz. Nachdem Nino Niederreiter (34) mit den Winnipeg Jets zum Saisonauftakt eine Niederlage nach Verlängerung hinnehmen musste (3:4 gegen die Boston Bruins), gibts für den Bündner den ersten Sieg. 3:2 setzen sich die Jets gegen die Detroit Red Wings durch.

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Niederreiter steht etwas mehr als elf Minuten auf dem Eis, an den Treffern ist er nicht direkt beteiligt. Alle drei fallen in Überzahl, in der 36. Minute erzielt Kyle Connor das 3:0. Dennoch müssen die Jets gegen Ende noch um den Sieg zittern. Denn der Anschlusstreffer fällt in der 45. Minute. Die Red Wings können die restliche Zeit aber nicht mehr für den Ausgleich nutzen. Trotz mehr Schüssen aufs Tor (35:27) müssen sie sich geschlagen geben.

Wieder Verlängerung für Schmids Panthers

Zum dritten Mal im dritten Spiel müssen die Florida Panthers in die Verlängerung. Gegen die Anaheim Ducks setzt es die zweite Pleite in Serie ab. Nachdem er im letzten Spiel zwischen den Pfosten stand und sein Debüt für die Panthers gab, muss Akira Schmid (26) dieses Mal wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Der Schweizer Keeper sieht, wie seine Teamkollegen sich nach einem 0:3-Rückstand noch in die Verlängerung retten. Und dort nach 3:14 Minuten den vierten und entscheidenden Gegentreffer kassieren.

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