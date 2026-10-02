Sechs Schweizer stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz, für fünf ist es das erste Spiel. Roman Josi erzielt sogleich sein erstes Saisontor, verliert mit den Predators aber. Die New Jersey Devils siegen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und seinen Nati-Kollegen Timo Meier und Jonas Siegenthaler feiern zum Saisonauftakt einen 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers. Die Teufel drehen das Spiel nach zweimaligem Rückstand dank zwei Toren von Luke Hughes.

Nashville-Captain Roman Josi startet mit einem Tor in die neue NHL-Saison, kann am Ende aber dennoch nicht jubeln. Sein Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 im Heimspiel gegen die Minnesota Wild reicht nicht zu den ersten Punkten – die Predators verlieren 1:3.

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Noch unglücklicher startet Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning in die neue Spielzeit. Im Madison Square Garden in New York gegen die Rangers setzt es eine 1:5-Pleite ab. Moser kassiert nach fünf Minuten die erste Strafe des Spiels, die Mika Zibanejad sogleich zur Führung nutzt.

Goalie-Goal der Rangers

Im dritten Drittel muss der Bieler, der mit einer Minus-Eins-Bilanz aus dem Spiel geht, erneut in die Kühlbox, diesmal hat es resultattechnisch aber keine Folgen. Damit gehen zwei der drei Strafen gegen Tampa Bay auf sein Konto.

Für Spektakel sorgt kurz vor Schluss Rangers-Goalie Igor Schestjorkin. Der Russe wird zum 18. Keeper, der in der NHL ein Tor erzielt – der erste für die Rangers. Er trifft zum 5:1 ins leere Tor.

Schmid erstmals für Panthers im Einsatz

Immerhin einen Punkt holt Goalie Akira Schmid mit den Florida Panthers, für die es bereits das zweite Spiel ist, bei den San Jose Sharks. In seinem ersten Einsatz nach seinem Wechsel von Las Vegas nach Florida muss sich sein Team nach einer Aufholjagd nach 0:3 erst mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Lian Bichsel (Dallas Stars) und Pius Suter (St. Louis Blues) treffen in der Nacht auf Samstag zum Saisonstart aufeinander. Auch Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets greift gegen die Boston Bruins ins Geschehen ein. Kevin Fiala verpasste die 4:8-Pleite seiner LA Kings gegen die Colorado Avalanche in der Nacht auf Donnerstag noch wegen seiner Beinverletzung von Olympia.

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