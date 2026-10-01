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Torfestivals in der NHL
Star-Show von Colorado – Penguins zerlegen Flyers

In zwei der drei Mittwochs-Spiele in der NHL fallen Tore am Laufmeter.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Kings-Goalie Darcy Kuemper (r.) muss acht Mal hinter sich greifen – hier beim Tor von Artturi Lehkonen
Foto: AP Photo/David Zalubowski
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Blick Sportdesk

Es ist nicht der Abend von Darcy Kuemper: Acht von 29 Schüssen muss der Goalie der Los Angeles Kings im Spiel gegen die Colorado Avalanche passieren lassen. Die Kings, bei denen Kevin Fiala nach seiner Beinverletzung von Olympia noch fehlt, unterliegen mit 4:8. Als zweifache Torschützen glänzen die Colorado-Stars Nathan MacKinnon und Artturi Lehkonen.

Eine klare Angelegenheit ist das Pennsylvania-Duell zwischen den Pittsburgh Penguins und den Philadelphia Flyers. Mit 7:0 kantern die Penguins die Flyers nieder. Nick Robertson trifft als einziger Spieler doppelt.

Weniger Tore fallen im dritten Spiel der Nacht: Toronto gewinnt gegen die New York Islanders mit 2:1.

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