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Goalie nur auf Ersatzbank
Schmids Panthers ringen Stanley-Cup-Sieger nieder

In der besten Liga der Welt krachen die Banden wieder. Schweizer stehen zum NHL-Saisonauftakt keine auf dem Eis. Aber einer sieht von der Ersatzbank aus, wie sein Team gewinnt.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Akira Schmid (hier noch im Vegas-Dress) kommt bei den Panthers nicht zum Einsatz.
Foto: keystone-sda.ch
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Ramona BieriRedaktorin Sport

In der Nacht auf Mittwoch hat die neue Saison der NHL begonnen. Zehn Schweizer sind in der besten Liga der Welt beschäftigt, aber nur das Team von einem steht zum Auftakt im Einsatz. Akira Schmids Florida Panthers gastieren beim amtierenden Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes. Zum Einsatz kommt der Berner Goalie allerdings nicht. Wie schon gegen Ende der letzten Saison, als er noch bei den Vegas Golden Knights spielte, muss er mit dem Platz auf der Ersatzbank vorliebnehmen.

Von dort aus erlebt Schmid eine zähe Partie mit. Entschieden wird sie mit einem einzigen Tor. Matchwinner für die Panthers ist Verteidiger Gustav Forsling, der den Puck vier Sekunden vor Ablauf der Verlängerung in den Maschen versenkt.

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Blick wagt die Prognose: Akira Schmid ist der nächste Schweizer NHL-Champion. Der Keeper spielt neu beim Meister von 2024 und 2025, den Florida Panthers.
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Auch eine zweite Partie ist nach 60 Minuten noch nicht entschieden. Diese ist aber deutlich torreicher. Die Vancouver Canucks erzielen gegen die Edmonton Oilers in der 46. Minute das 5:2 und müssen dennoch in die Verlängerung. 43 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit fällt der Ausgleich. Letztlich können die Canucks doch noch jubeln, in der 2. Minute der Verlängerung erzielt Paul Cotter das 6:5.

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