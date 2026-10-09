Roman Josi ist mit seinem Assist zum Gamewinner massgeblich am zweiten Saisonsieg der Nashville Predators beteiligt. Auch Janis Moser und Lian Bichsel gewinnen, während sich Pius Suter knapp geschlagen geben muss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Josi gibt zwei Assists, auch zum Siegtor, bei Nashvilles 5:2.

Moser gewinnt mit Tampa 3:2, Bichsel mit Dallas 4:0.

Pius Suter mit St. Louis verlieret gegen San Jose 2:3 n.V.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ein Powerplay in der Schlussphase ebnet Roman Josis (36) Nashville Predators den Weg zum Auswärtssieg bei den Montreal Canadiens. Als Mike Matheson wegen Beinstellens in der Kühlbox sitzt, trifft Ryan O'Reilly auf Vorarbeit von Josi zum vorentscheidenden 3:2.

Der Kanadier lenkt einen Slapshot des Schweizers unhaltbar ab. Zwei Treffer ins leere Tor besiegeln das Schlussresultat von 5:2 beim zweiten Saisonsieg der Franchise aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Captain Josi, der sich beim letzten Tor einen weiteren Assist gutschreiben lässt, steht mit fast 28 Minuten deutlich am längsten aller Spieler auf dem Eis.

Neben seinen Torbeteiligungen sorgt der Berner im ersten Drittel mit einer unfreiwilligen Kriecheinlage für Unterhaltung. Mit einer abgebrochenen rechten Kufe kämpft er sich auf allen Vieren zur Auswechselbank.

Moser und Bichsel siegen, Suter verliert

Bereits den dritten Sieg (in Folge) feiern die Tampa Bay Lightning um Janis Moser (26). Das Team aus Florida schlägt die Minnesota Wild zu Hause mit 3:2. Für Lian Bichsels (22) Dallas Stars ist das 4:0 bei den Buffalo Sabres der zweite Sieg. Beide Schweizer Verteidiger bleiben ohne Skorerpunkt und gehen mit einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz aus dem Spiel. Erstlinienspieler Moser kommt dabei nur auf gut 13 Minuten Eiszeit. Von einer allfälligen Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt.

Nur einen Punkt holt Pius Suter (30) im Heimspiel mit den St. Louis Blues gegen die San Jose Sharks. Das Team aus Missouri verliert mit 2:3 nach Verlängerung. Nati-Stürmer Suter weist in seinen elf Minuten Einsatzzeit eine ausgeglichene Bilanz auf.

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