Nino Niederreiter gehört weiter nicht zum Kader der Winnipeg Jets. Sein Team jubelt auch ohne den Schweizer.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Wie schon im letzten Spiel gegen die Pittsburgh Penguins (3:2-Sieg) steht Nino Niederreiter erneut nicht im Kader der Winnipeg Jets. Und wieder gibt es in Abwesenheit des Schweizers einen 3:2-Erfolg. Dieses Mal gegen die Colorado Avalanche.

Matchwinner für die Jets ist Doppeltorschütze Kyle Connor. Erst erzielt er in der 5. Minute den 1:1-Ausgleich und dann trifft er exakt eine Minute vor Schluss zum 3:2-Endstand. Für Winnipeg ist es nach der knappen Niederlage zum Saisonauftakt (3:4 n.V. gegen die Boston Bruins) der dritte Sieg in Serie. Und zum dritten Mal lautet das Resultat 3:2 zu Gunsten der Jets.

Daneben stehen in der Nacht auf Donnerstag keine Teams im Einsatz, die einen Schweizer in ihren Reihen haben. Die anderen beiden Spiele sind dafür etwas torreicher. Die Washington Capitals gewinnen zu Hause 5:3 gegen die Pittsburgh Penguins und die Edmonton Oilers schlagen die Anaheim Ducks auswärts mit 5:2.

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