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Ein Satz sorgte für Aufregung bei den Fans der New Jersey Devils. «Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Jetzt bin ich bei den Devils. Wir werden sehen, was passiert», sagte Nico Hischier (27) nach dem Ende einer enttäuschenden Saison für das Team vor den Toren New Yorks.

Da Center, die eine erste oder zweite Sturmreihe führen können, nur selten auf dem Markt erhältlich sind, dürften die General Manager der anderen NHL-Teams die Ohren gespitzt haben. Bald häuften sich die Gerüchte und es wurden mögliche neue Destinationen für den Devils-Captain genannt: Allen voran Montréal, Los Angeles und Minnesota.

Devils haben einen neuen General Manager

Während der Walliser in Zürich bei der Heim-WM auf dem Weg zu seinem dritten Silber war, traf sich sein NHL-Agent Allain Roy ein erstes Mal mit dem neuen General Manager Sunny Mehta (48).

2:27 Da sind sich zwei einig: «Hischier ist eine Maschine»

Der Anfang eines heissen Pokers? Mehta war professioneller Gambler und Co-Autor eines Poker-Bestsellers gewesen, ehe er als Daten-Analytiker im Eishockey aktiv wurde und als Assistant General Manager mit den Florida Panthers 2024 und 2025 den Stanley Cup gewann. Ihm dürfte sofort klar gewesen sein, welch starkes Blatt Hischiers Agent in den Händen hat: Sollte man sich mit dem Captain nicht rechtzeitig auf eine Vertragsverlängerung einigen können, würde man ihn früher oder später transferieren müssen, wenn man ihn im nächsten Sommer nicht ohne Gegenwert als Free Agent verlieren will.

Anfänglich gab es gemäss Medienberichten unterschiedliche Vorstellungen über die Dauer des neuen Vertrages. Die Devils wollten Hischier so lange wie möglich an sich binden, während man im Camp des Schweizers auf einen kürzeren Vertrag aus gewesen sein soll. Schliesslich ist der Salary Cap, die Lohnobergrenze der NHL-Teams, aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Liga im Steigen begriffen. Während die maximale Lohnsumme in der abgelaufenen Saison 95,5 Millionen Dollar betrug, wird sie 2026/27 auf 104 Mio. steigen.

Verhandlungen «über den Hügel»

Inzwischen hat man sich offenbar gefunden, wie NHL-Insider Pierre LeBrun bei «The Athletic» berichtete. «Alle Zeichen» würden darauf hindeuten, dass der Captain seinen Vertrag verlängern wird, meldete er. Und einige Tage später legte er nach. Die Verhandlungen seien «über den Hügel».

Seit er vor exakt neun Jahren (am 23. Juni 2017) als Nummer 1 gedraftet wurde, spielt Hischier bei den Devils. Sein aktueller Kontrakt bringt ihm jährlich 7,25 Millionen Dollar, was derzeit 5,87 Mio. Franken entspricht, ein, womit er die Nummer 4 der Schweizer NHL-Stars ist.

Die besten Schweizer NHL-Verträge 1. Roman Josi (Nashville, 2020-28) 9,059 Mio. Dollar/Saison

2. Timo Meier (New Jersey, 2023-31) 8,8

3. Kevin Fiala (Los Angeles, 2022-29) 7,875

4. Nico Hischier (New Jersey, 2020-27) 7,25

5. J.J. Moser (Tampa Bay, 2026-34) 6,75

6. Timo Meier (San Jose, 2019-23) 6,0

7. Nino Niederreiter (Minnesota, 2017-22) 5,25

8. Mark Streit (Philadelphia, 2013-16) 5,25

9. Kevin Fiala (Minnesota, 2021-22) 5,1

10. Jonas Hiller (Anaheim, 2010-13) 4,5

11. Jonas Hiller (Calgary, 2014-16) 4,5

12. Pius Suter (St. Louis, 2025-27) 4,125

13. Mark Streit (NY Islanders, 2008-12) 4,1

14. Roman Josi (Nashville, 2013-20) 4,0

15. Nino Niederreiter (Winnipeg, 2024-27) 4,0

16. Nino Niederreiter (Nashville, 2022-24) 4,0

17. Martin Gerber (Ottawa, 2006-09) 3,7

18. Luca Sbisa (Vancouver, 2015-17) 3,6

19. Jonas Siegenthaler (New Jersey, 2023-28) 3,4

20. J.J. Moser (Tampa Bay, 2024-26) 3,375 1. Roman Josi (Nashville, 2020-28) 9,059 Mio. Dollar/Saison

2. Timo Meier (New Jersey, 2023-31) 8,8

3. Kevin Fiala (Los Angeles, 2022-29) 7,875

4. Nico Hischier (New Jersey, 2020-27) 7,25

5. J.J. Moser (Tampa Bay, 2026-34) 6,75

6. Timo Meier (San Jose, 2019-23) 6,0

7. Nino Niederreiter (Minnesota, 2017-22) 5,25

8. Mark Streit (Philadelphia, 2013-16) 5,25

9. Kevin Fiala (Minnesota, 2021-22) 5,1

10. Jonas Hiller (Anaheim, 2010-13) 4,5

11. Jonas Hiller (Calgary, 2014-16) 4,5

12. Pius Suter (St. Louis, 2025-27) 4,125

13. Mark Streit (NY Islanders, 2008-12) 4,1

14. Roman Josi (Nashville, 2013-20) 4,0

15. Nino Niederreiter (Winnipeg, 2024-27) 4,0

16. Nino Niederreiter (Nashville, 2022-24) 4,0

17. Martin Gerber (Ottawa, 2006-09) 3,7

18. Luca Sbisa (Vancouver, 2015-17) 3,6

19. Jonas Siegenthaler (New Jersey, 2023-28) 3,4

20. J.J. Moser (Tampa Bay, 2024-26) 3,375

Ab 1. Juli darf der smarte und vielseitige Mittelstürmer einen neuen Vertrag unterschreiben. Und man kann davon ausgehen, dass er die bisherige Schweizer Bestmarke von Nashville-Captain Roman Josi, der im Schnitt 9,059 Mio. Dollar kassiert, übertreffen und über 10 Millionen pro Saison verdienen wird – etwas weniger als die Hälfte fressen dabei die Steuern weg. Ex-Goalie und NHL-Insider Kevin Weekes rechnet damit, dass der Nati-Star auf ein Salär im Bereich von 11 bis 13 Mio. Dollar kommen wird.

Den Vertrag mit dem höchsten Lohn pro Jahr (17 Mio. Dollar) hat der Russe Kirill Kaprisow im letzten September bei Minnesota unterzeichnet.