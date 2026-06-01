Strahlende Gesichter, aber noch hats viel Platz im Volkshaus
Viele Kinder, viele strahlende Gesichter. Eine Stunde vor dem geplanten Eintreffen der Silberhelden tröpfelt die Menge langsam ins Volkshaus hinein. Bislang ist die Kapazität bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.
Das Volkshaus füllt sich – die ersten Fans sind drin
Die ersten Fans sind da
Noch dauert es knapp 45 Minuten bis zur Türöffnung, doch die ersten Nati-Fans stehen bereits an, um sich den besten Platz für den Empfang ihrer Helden zu sichern.
Ab 18.25 Uhr gehört die Bühne den WM-Helden
Der Eintritt ins Zürcher Volkshaus ist gratis. Die Türöffnung erfolgt um 17 Uhr, eine Stunde danach beginnt das offizielle Programm. Die Schweizer Silberhelden werden um circa 18.25 Uhr eintreffen.
Nati-Empfang im Zürcher Volkshaus
Die Eishockey-Nati der Männer hat zum dritten Mal in Serie WM-Silber gewonnen. Diese grossartige Leistung muss zwingend gefeiert werden – auch wenn beim Heim-Turnier gestern der perfekte Abschluss mit dem Goldtriumph gegen Finnland denkbar knapp verpasst wurde. Im Volkshaus in Zürich findet der Nati-Empfang statt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1