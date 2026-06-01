Nati-Empfang im Zürcher Volkshaus

Die Eishockey-Nati der Männer hat zum dritten Mal in Serie WM-Silber gewonnen. Diese grossartige Leistung muss zwingend gefeiert werden – auch wenn beim Heim-Turnier gestern der perfekte Abschluss mit dem Goldtriumph gegen Finnland denkbar knapp verpasst wurde. Im Volkshaus in Zürich findet der Nati-Empfang statt.