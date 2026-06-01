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Im Zürcher Volkshaus
Die Schweiz feiert ihre Silberhelden

Die Eishockey-Nati der Männer hat ein ganzes Land in ihren Bann gezogen und sich an der Heim-WM mit der Silbermedaille belohnt. Die Fans können am Montag im Zürcher Volkshaus ihre Lieblinge noch einmal hochleben lassen – hier bist du hautnah dabei.
Publiziert: 16:21 Uhr
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Darya Vasylyeva, Nicole Vandenbrouck, Marcel Allemann, Petar Djordjevic und Yannick Peng
vor 6 Minuten

Strahlende Gesichter, aber noch hats viel Platz im Volkshaus

Viele Kinder, viele strahlende Gesichter. Eine Stunde vor dem geplanten Eintreffen der Silberhelden tröpfelt die Menge langsam ins Volkshaus hinein. Bislang ist die Kapazität bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.

vor 31 Minuten

Das Volkshaus füllt sich – die ersten Fans sind drin

  • Punkt 17 Uhr wird es lebendig im Volkshaus: Die ersten Fans strömen hinein.

    • 16:17 Uhr

    Die ersten Fans sind da

    Noch dauert es knapp 45 Minuten bis zur Türöffnung, doch die ersten Nati-Fans stehen bereits an, um sich den besten Platz für den Empfang ihrer Helden zu sichern.

    16:02 Uhr

    Ab 18.25 Uhr gehört die Bühne den WM-Helden

    Der Eintritt ins Zürcher Volkshaus ist gratis. Die Türöffnung erfolgt um 17 Uhr, eine Stunde danach beginnt das offizielle Programm. Die Schweizer Silberhelden werden um circa 18.25 Uhr eintreffen.

    15:50 Uhr

    Nati-Empfang im Zürcher Volkshaus

    Die Eishockey-Nati der Männer hat zum dritten Mal in Serie WM-Silber gewonnen. Diese grossartige Leistung muss zwingend gefeiert werden – auch wenn beim Heim-Turnier gestern der perfekte Abschluss mit dem Goldtriumph gegen Finnland denkbar knapp verpasst wurde. Im Volkshaus in Zürich findet der Nati-Empfang statt.

    Ende des Livetickers
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    Eishockey-WM 2026 Gruppe A
    Mannschaft
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    Schweiz
    Schweiz
    7
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    K.o.-Phase
    Abstieg
    Gruppe B
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    Tschechische Republik
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    Slowakei
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    Slowenien
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    1
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