Die Nashville Predators verlieren gegen die Edmonton Oilers mit 1:3 und verpassen wichtige Punkte im Playoff-Kampf. Auch für Pius Suter und Philipp Kurashev setzt es mit ihren Teams Niederlagen ab.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

So langsam geht die Regular Season in der NHL in ihre ganz entscheidende Phase. Rund 15 Runden stehen vor Beginn der Playoffs für die Teams noch aus – wobei der Kampf um die letzten Tickets sich nach und nach zuspitzt.

Beispielsweise für Roman Josi und die Nashville Predators, die mit einer 1:3-Niederlage den Rückstand auf die Playoff-Plätze nicht verkleinern können. Auswärts gegen die Oilers sind die Superstars Leon Draisaitl – der das 1:0 erzielt, danach aber angeschlagen ausscheidet – sowie Connor McDavid als dreifacher Vorbereiter spielentscheidend.

Da hilft auch das Mammutprogramm von Nashville-Captain Roman Josi nichts. Satte 28 Minuten und 54 Sekunden steht er auf dem Eis – das sind über drei Minuten länger als sein Verteidigerkollege Brady Skjei (25:51). Nach der Niederlage liegen Josis Predators weiterhin vier Punkte hinter Seattle, das aktuell den letzten Wild-Card-Platz im Westen besetzt.

Suter und Kurashev verlieren

Auch für die San Jose Sharks setzt es im Playoff-Kampf eine Niederlage ab. Bei der 4:7-Niederlage gegen Ottawa ist der Schweizer Philipp Kurashev, nachdem er zuletzt überzählig war, wieder mit von der Partie – kann allerdings nicht reüssieren. San Jose liegt in der Western Conference einen Punkt hinter Seattle.

Bereits sieben Punkte hinter dem letzten Playoff-Platz liegt St. Louis mit dem Schweizer Pius Suter. In der Nacht auf Montag verpassen es die Blues im Direktduell mit den Winnipeg Jets (ohne den verletzten Niederreiter), diese Lücke zu verkleinern. Suter lässt sich bei der 2:3-Niederlage einen Assist für das zwischenzeitliche 1:2 gutschreiben. Es ist seine zwölfte Vorlage und sein 22. Skorerpunkt in dieser Saison.

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