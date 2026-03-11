Sehenswerter Moser-Hammer bringt Tampa Bay nichts

Fünf Schweizer stehen in der Nacht auf Mittwoch in der NHL auf dem Eis. Nur zwei von ihnen verlassen es als Sieger. Janis Moser ist der einzige Eidgenosse, der ein Tor erzielt.

Knapp zehn Minuten sind gespielt, da liegen Roman Josi und die Nashville Predators gegen die Seattle Kraken 0:2 hinten. Doch dank einem starken Mitteldrittel verlassen sie das Eis am Ende dennoch als Sieger. Innert gut zehn Minuten netzen die Preds dreimal ein – die Vorentscheidung. Denn danach fallen keine Tore mehr, bis Nicolas Hague fünf Sekunden vor Schluss den Puck noch im verlassenen Kraken-Kasten zum 4:2 Endstand versorgt.

Josi bleibt ohne Skorerpunkt, aber der Sieg ist für Nashville wichtig. Denn damit rückt das Team bis auf einen Punkt an den Wildcard-Platz heran.

Suters Blues geben 3:0 aus der Hand

Daneben gibts nur noch für einen weiteren Schweizer einen erfolgreichen Abend. Lian Bichsel und die Dallas Stars sind weiter nicht zu stoppen und feiern mit dem 2:1 gegen die Vegas Golden Knights, bei denen Akira Schmid nur auf der Bank sitzt, den zwölften Sieg aus den letzten 13 Partien.

Der einzige Schweizer, der einen Treffer erzielt, ist Janis Moser. Nach einem gewonnenen Bully landet der Puck bei ihm und er zimmert ihn aus der Distanz in die hohe Ecke. Ein sehenswertes Tor, das letztlich nichts bringt. Er verliert mit Tampa Bay 2:5 gegen Columbus.

Für Philipp Kurashev und die San Jose Sharks setzt es mit dem 3:6 gegen die Buffalo Sabres die dritte Pleite in Folge ab. Derweil endet die Erfolgsserie der St. Louis Blues. Das Team von Pius Suter muss nach zuletzt vier Siegen wieder einmal als Verlierer vom Eis. Zur Spielmitte führen die Blues 3:0 gegen die New York Islanders, die mit zwei Powerplay-Toren innert 59 Sekunden im Schlussdrittel ausgleichen und sich in der Verlängerung durchsetzen.