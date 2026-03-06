Erfolgreicher Abend für Roman Josi und die Nashville Predators. Nach drei Niederlagen in Serie gibts für das Team wiedermal einen Sieg.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi schöpfen im Kampf um die Playoff-Plätze in der NHL wieder Hoffnung. Mit einem 6:3-Heimsieg gegen Boston beenden sie eine Serie von drei Niederlagen.

Die Predators stellen die Weichen mit vier Toren im Mitteldrittel. Beim 5:1 in der 35. Minute zeichnet sich Josi als Vorbereiter für den Doppeltorschützen Matthew Wood aus.

Mit dem zweiten Sieg im fünften Spiel seit der Olympiapause hält Nashville den Anschluss an die Playoff-Ränge. Der Rückstand auf einen Wildcard-Platz in der Western Conference beträgt drei Punkte. In den noch 20 ausstehenden Partien der Regular Season sind maximal 40 Punkte zu gewinnen.

