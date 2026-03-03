Zweimal in den Winkel – Bichsel glänzt in NHL mit Doppelpack

Was für ein Abend für Lian Bichsel: Der Solothurner Verteidiger der Dallas Stars trifft beim 6:1 gegen Vancouver doppelt. Einen bitteren Abend erlebt Roman Josi mit den Nashville Predators.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lian Bichsel meldet sich eindrucksvoll in der NHL zurück. Im dritten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielt der Verteidiger der Dallas Stars gleich zwei Tore.

Beim 6:1-Auswärtssieg über die Vancouver Canucks gelingen dem Solothurner zwei sehenswerte Treffer. Zur 2:1-Führung vollendet er einen präzise herausgespielten Angriff mit einem Schuss in die hohe Ecke auf der Fanghandseite des Torhüters.

Das 6:1 gleicht einer Kopie: Erneut krönt der Zweimeter-Mann einen flüssig vorgetragenen Spielzug mit einem Schuss unter die Latte. Es ist sein dritter Saisontreffer und zugleich der Schlusspunkt beim neunten Sieg in Serie der Dallas Stars. Bichsel wird nach seinem ersten Doppelpack in der NHL auch als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Bitterer Abend für Josi

Die Nashville Predators um Captain Roman Josi stecken derweil im Rennen um die Playoff-Plätze einen Dämpfer ein. Sie verloren das Heimspiel gegen die Detroit Red Wings 2:4. Die spielentscheidende Szene ereignet sich in der 37. Minute. Statt das Powerplay zur erneuten Führung zu nützen, kassiert Nashville einen Shorthander zum 2:3. Das letzte Tor erzielen die Gäste mit einem Emptynetter in der Schlussminute.

Josi erlebt keinen guten Abend. Der 35-Jährige steht bei jedem Gegentreffer auf dem Eis. Andererseits bereitet er im Powerplay einen Treffer vor.

Nach 60 von 82 Partien belegen die Predators Platz 11 der Western Conference. Verloren ist noch nichts, denn das Rennen um die Top-8-Plätze bleibt eng. Das viertplatzierte Team weist lediglich acht Punkte mehr auf.