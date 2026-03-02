In der Nacht auf Sonntag stehen zwei Schweizer NHL-Söldner im Einsatz – und sind dabei erfolgreich: Sowohl Philipp Kurashev als auch Pius Suter gehen mit ihren Teams als Sieger vom Eis. Beide bleiben dabei aber ohne Torbeteiligung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die San Jose Sharks nähern sich in der NHL wieder den Playoff-Plätzen. Das Team mit Philipp Kurashev bezwingt die Winnipeg Jets in der Nacht auf Montag zuhause 2:1 nach Verlängerung.

Im Stadion in San Jose haben vorerst die Gäste das Sagen. Die Jets, die lange auf den verletzten Nino Niederreiter verzichten müssen, gehen nach knapp drei Minuten durch den Kanadier Morgan Barron in Führung und halten den Vorsprung bis zu Beginn des dritten Drittels.

Zwei junge Akteure sorgen dann aber für den Umschwung zugunsten der Sharks. Der bald 21-jährige Amerikaner Will Smith erzielt den Ausgleich, der 19-jährige Kanadier Michael Misa trifft nach exakt 100 Sekunden in der Verlängerung zur Entscheidung. Kurashev ist an beiden Toren nicht beteiligt.

Suter für einmal ohne Torbeteiligung

Dank dem zweiten Sieg in Folge nehmen die Sharks vor den punktgleichen Nashville Predators und Los Angeles Kings im Klassement der Western Conference Rang 9 ein. Der Rückstand auf die vor ihnen liegenden Seattle Kraken beträgt drei Punkte. Die Jets haben sechs Punkte weniger auf dem Konto als die Sharks.

Zu den Gewinnern des Abends gehört auch ein weiterer Schweizer Olympia-Teilnehmer. Die St. Louis Blues mit Pius Suter siegen bei den Minnesota Wild 3:1. Der Zürcher bleibt wie Kurashev ohne Skorerpunkt. In den ersten zwei Partien nach der Rückkehr aus Mailand hat Suter mit einem Tor und zwei Assists beziehungsweise einer Vorlage überzeugt. Trotz des Sieges verbleiben die Blues in der hintersten Tabellenregion.

Akira Schmid erlebt die 0:5-Pleite seiner Vegas Golden Knights gegen die Pittburgh Penguins als Ersatztorhüter von der Bank aus mit.