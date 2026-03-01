Meier und Hischier führen Devils zu wichtigem Sieg

Die New Jersey Devils gewinnen in der NHL erstmals nach fünf Niederlagen wieder – und Timo Meier und Nico Hischier erzielen beim 3:1 in St. Louis wichtige Tore.
Die New Jersey Devils halten ihre – nur noch kleinen – Hoffnungen auf die Playoffs aufrecht. Nach einer Serie von fünf Niederlagen in Folge gewinnt das Team aus Newark auswärts 3:1 gegen die St. Louis Blues. Timo Meier eröffnet das Skore in der 26. Minute (siehe X-Post) und wird am Ende als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Nico Hischier sichert den Sieg mit dem 3:1 ins leere Tor. Dazwischen hat Pius Suter beim einzigen Treffer des Heimteams zum 1:2 den entscheidenden Pass gegeben.
Klatsche für Janis Moser
Auch eine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge beenden die San Jose Sharks beim 5:4 gegen Edmonton. Philipp Kurashev bereitet das 4:3 vor.
Ebenfalls nicht auf Playoff-Kurs sind Roman Josi und die Nashville Predators. Der Captain des Schweizer Olympiateams unterliegt bei den Dallas Stars mit dem derzeit im Nationalteam nicht erwünschten Verteidiger Lian Bichsel 2:3 nach Verlängerung.
Bichsel dürfte mit Dallas die Playoffs erreichen, ebenso wie Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Das Team aus Florida verliert beim 2:6 gegen Buffalo erstmals seit Mitte Dezember zweimal in Folge, belegt aber im Osten nach wie vor den 2. Platz.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.