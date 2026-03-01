Meier und Hischier führen Devils zu wichtigem Sieg

Die New Jersey Devils besiegen die St. Louis Blues 3:1. Die Schweizer Timo Meier und Nico Hischier glänzen bei den Devils mit je einem Treffer, Suter bereitet das Tor der Blues vor.

Die New Jersey Devils gewinnen in der NHL erstmals nach fünf Niederlagen wieder – und Timo Meier und Nico Hischier erzielen beim 3:1 in St. Louis wichtige Tore.

Die New Jersey Devils halten ihre – nur noch kleinen – Hoffnungen auf die Playoffs aufrecht. Nach einer Serie von fünf Niederlagen in Folge gewinnt das Team aus Newark auswärts 3:1 gegen die St. Louis Blues. Timo Meier eröffnet das Skore in der 26. Minute (siehe X-Post) und wird am Ende als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Nico Hischier sichert den Sieg mit dem 3:1 ins leere Tor. Dazwischen hat Pius Suter beim einzigen Treffer des Heimteams zum 1:2 den entscheidenden Pass gegeben.

Klatsche für Janis Moser

Auch eine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge beenden die San Jose Sharks beim 5:4 gegen Edmonton. Philipp Kurashev bereitet das 4:3 vor.

Ebenfalls nicht auf Playoff-Kurs sind Roman Josi und die Nashville Predators. Der Captain des Schweizer Olympiateams unterliegt bei den Dallas Stars mit dem derzeit im Nationalteam nicht erwünschten Verteidiger Lian Bichsel 2:3 nach Verlängerung.

Bichsel dürfte mit Dallas die Playoffs erreichen, ebenso wie Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Das Team aus Florida verliert beim 2:6 gegen Buffalo erstmals seit Mitte Dezember zweimal in Folge, belegt aber im Osten nach wie vor den 2. Platz.

