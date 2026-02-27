Die New Jersey Devils verlieren erneut, was Captain Nico Hischier mächtig frustriert. Pius Suter kehrt derweil mit drei Skorerpunkten aus der Olympia-Pause in die NHL zurück.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Pius Suter hat mit den St. Louis Blues im ersten Spiel nach der Olympiapause einen grossen Abend. Der Zürcher steuert zum 5:1-Sieg gegen Seattle ein Tor und zwei Assists bei.

Zwölf Punkte müssen die St. Louis Blues in den verbleibenden 24 Spielen noch aufholen, um es in die Playoffs zu schaffen. Gegen die Seattle Kraken, die aktuell im Westen den letzten Playoff-Platz belegen, machen sie zumindest einen ersten Schritt.

Suter erzielt zu Beginn des Schlussdrittels mit seinem achten Saisontreffer das 4:1, zuvor hat er dem Hattrick-Torschützen Dylan Holloway zweimal assistiert. Der 29-jährige Zürcher wird hinter Holloway als zweitbester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vom Ausrutscher Seattles profitieren die Nashville Predators. Sie liegen nach einem 4:2-Sieg in Chicago nur noch zwei Punkte hinter den Playoff-Rängen. Ihr Schweizer Captain Roman Josi lässt sich beim Siegtor zum 3:2 seinen 29. Assist der Saison gutschreiben.

Viele Schweizer verlieren Playoffs aus den Augen

Niederlagen gibt es für die weiteren Schweizer. Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlieren 1:4 gegen Pittsburgh und damit bereits wieder zum zweiten Mal nach dem Unterbruch und insgesamt zum fünften Mal in Folge. «Frustrierend», meint Hischier. «Ich hasse es zu verlieren. So macht es keinen Spass.» Die mit hohen Ambitionen gestarteten Devils liegen im Osten auf den zweitletzten Platz, die Playoffs liegen in weiter Ferne.

Mehr zur NHL Mit Video Missglückter NHL-Restart Meiers Tor kommt zu spät für eine Devils-Aufholjagd

Verteidiger Janis Moser (1 Assist) unterliegt mit den Tampa Bay Lightning 4:5 in Carolina. Das Team aus Florida kann sich die Niederlage leisten, es führt die Tabelle im Osten noch immer an. Philipp Kurashev unterliegt mit den San Jose Sharks in Calgary 1:4.

Moser ist vor dem Schlussspurt im Kampf um die Playoffs neben Goalie Akira Schmid (Vegas Golden Knights) der einzige Schweizer, dessen Saison nach aktuellem Stand nicht nach der Regular Season zu Ende geht.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten