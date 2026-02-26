Meiers Tor kommt zu spät für eine Devils-Aufholjagd

Die NHL ist zurück aus der Olympiapause – und mit ihr auch Lian Bichsel, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gibt. Timo Meier trifft zwar, muss mit den Devils gemeinsam mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler aber als Verlierer vom Eis.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils mit ihren drei Schweizern verlieren das erste Spiel nach der Olympiapause in der NHL 1:2 gegen Buffalo. Den einzigen Treffer erzielt Timo Meier.

Dies allerdings erst zweieinhalb Minuten vor Schluss – zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben. Damit ist der Start zu einer Aufholjagd erstmal gescheitert. Die mit hohen Ambitionen in die Saison gestiegenen Devils mit Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und dem Stürmer Meier sind aktuell das zweitschlechteste Team im Osten.

Mit den Playoffs planen können die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser und die Dallas Stars mit dem Solothurner Lian Bichsel. Tampa Bay gewinnt 4:2 gegen de Toronto Maple Leafs, Dallas 4:1 gegen die Seattle Kraken. Bichsel gibt sein Comeback, nachdem er 31 Partien mit einer Unterkörperverletzung verpasst hat. Er steht dabei 14:30 Minuten auf dem Eis.

Ansonsten fehlen einige Schweizer Spieler ihren Teams. Beim 6:4-Sieg der Vegas Golden Knights in Los Angeles ist Goalie Akira Schmid Ersatz, Stürmer Kevin Fiala fehlt den Los Angeles Kings nach seiner Unterschenkelverletzung an den Olympischen Spielen rund zwei Monate. Die Winnipeg Jets siegen in Vancouver 3:2 nach Verlängerung, Nino Niederreiter steht wegen einer nicht näher präzisierten Verletzung nicht im Aufgebot.