Goalie Schmid verliert mit seinen Golden Knights

Die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Akira Schmid im Tor verlieren in der Nacht auf Samstag das Auswärtsspiel gegen die Washington Capitals 2:3.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für Goalie Akira Schmid war es der erste Einsatz in der NHL, nachdem er zuletzt in Mailand dem Schweizer Olympia-Team angehört hatte. Der 25-jährige Emmentaler parierte gegen Washington 27 Schüsse auf sein Tor, kassierte seine drei Gegentore jedoch allesamt im Mitteldrittel.

Trotz einer Aufholjagd im Schlussabschnitt gingen die Golden Knights nach zuvor drei Siegen in Serie wieder einmal als Verlierer vom Eis. In der Pacific Division belegen sie aber weiterhin Platz 1 und sind damit auf Playoff-Kurs.

