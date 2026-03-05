Schweizer Devils-Duo glänzt mit Tor-Co-Produktion

Die New Jersey Devils reiten weiter auf der Erfolgswelle. Gegen die Toronto Maple Leafs gibts den dritten Sieg in Serie. Damit halten sie die leise Playoff-Hoffnung aufrecht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zum dritten Sieg in Folge. Das Team mit Torschütze Timo Meier und dem zweifachen Vorbereiter Nico Hischier bezwingt die Toronto Maple Leafs 4:3 nach Penaltyschiessen.

Gegen Toronto, das seine fünfte Niederlage hintereinander bezieht, müssen die Devils in der heimischen Arena dreimal einem Rückstand nachrennen. Den erstmaligen Ausgleich erzielt Timo Meier nach knapp acht Minuten im ersten Drittel. Für den Appenzeller ist es Treffer Nummer 17 in der laufenden Saison. Nico Hischier ist einer der Assistgeber. Der Captain steht auch am Ursprung des 2:2 durch den Russen Arseni Grizjuk im zweiten Abschnitt.

Hischier ist mit nunmehr 45 Skorerpunkten nicht mehr nur der produktivste Schweizer in dieser Meisterschaft. Er ist es jetzt zusammen mit Jesper Bratt auch teamintern. Der Schwede ist wie der Amerikaner Paul Cotter im Penaltyschiessen erfolgreich und sichert den Devils im dritten Duell in dieser Saison gegen die Maple Leafs den zweiten Sieg.

Trotz des neuerlichen Erfolgs liegt New Jersey in der Rangliste der Eastern Conference an drittletzter Stelle. Die leise Hoffnung auf die Teilnahme an den Playoffs halten die Devils gleichwohl aufrecht – ungeachtet des Rückstands auf einen Rang, der einen Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft garantieren würde. Die Boston Bruins auf Position 8 haben derzeit neun Punkte mehr auf dem Konto. Hischier, Meier, Jonas Siegenthaler und Co. haben in der Regular Season noch 20 Spiele vor sich.

Suter ohne Skorerpunkt

Noch düsterer ist die Ausgangslage der St. Louis Blues, das Saisonende nach der Qualifikation abzuwenden. Die Mannschaft mit Pius Suter verbleibt trotz dem 3:2 bei den Seattle Kraken, dem zweiten Sieg innert sechs Tagen gegen den Kontrahenten von der Westküste, auf dem zweitletzten Rang im Klassement der Western Conference. Die Kraken auf Platz 8 stehen im Moment um zwölf Punkte besser da. Suter, der vor einer Woche beim 5:1 mit einem Tor und zwei Assists einer der Hauptdarsteller war, bleibt diesmal ohne Skorerpunkt.

