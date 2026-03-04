Gleich acht Schweizer stehen in der Nacht auf Mittwoch auf den Eisfeldern der NHL im Einsatz. Dies allerdings mit überschaubarem Erfolg: Nur Philipp Kurashev kommt zu einem Skorerpunkt.

In der Nacht auf Mittwoch trägt sich Philipp Kurashev als einziger Schweizer in die Skorerliste der NHL ein. Der Stürmer der San Jose Sharks legt gegen die Montreal Canadiens das letztlich entscheidende 6:5 von Kiefer Sherwood in der 57. Minute auf. Nach einem Empty Netter steht der 7:5-Sieg der Kalifornier endgültig fest – obwohl sie im Schlussdrittel eine 5:2-Führung preisgegeben haben.

Die Dallas Stars mit Lian Bichsel feiern den zehnten Sieg in Serie. Die Texaner fegen die Calgary Flames gleich mit 6:1 vom Feld. Der Solothurner, am Vortag noch Doppel-Torschütze, geht diesmal leer aus. Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser kassieren derweil gegen Minnesota Wild die dritte Niederlage in Serie (1:5). Sowohl den Stars mit Bichsel als auch den Lightning mit Moser ist die Playoff-Teilnahme kaum aber mehr zu nehmen.

Schweizer Devils-Trio mit Sieg im Kellerduell

Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Captain Nico Hischier holen im Kellerduell gegen die Florida Panthers den nötigen 5:1-Sieg, damit die Playoff-Teilnahme weiterhin ein Thema bleiben kann. Weder Hischier noch Jonas Siegenthaler oder Timo Meier lassen sich einen Skorerpunkt notieren.

Bei den Vegas Golden Knights steht Akira Schmid im Tor. Der Keeper kann mit einer Fangquote von 90 Prozent die 2:3-Niederlage gegen die Buffalo Sabres jedoch nicht verhindern. Der Emmentaler kam in den vergangenen zehn Partien der Knights viermal zum Einsatz und ging dabei nur einmal als Sieger vom Eis. Mit Blick auf die Playoffs wird die Situation für sein Team schwieriger. Nach drei Niederlagen in Serie rutscht die Mannschaft aus Las Vegas ins Mittelfeld ab.

Josi mit schwachem Abend

Die Nashville Predators mit Roman Josi verlieren nach der dritten Niederlage in Serie etwas den Anschluss an die Playoff-Plätze. Gegen die Columbus Blue Jackets setzt es auswärts eine 2:3-Pleite ab. Wie schon am Tag zuvor bei der Niederlage gegen die Detroit Red Wings entscheidet ein Powerplay die Partie: Statt die Führung auf 3:1 auszubauen, kassieren die Predators kurz nach der zweiten Pause einen Shorthander zum 2:2. Josi steht in dieser Szene auf dem Eis. Mit einer Minus-3-Bilanz erlebt der Berner erneut einen schwachen Abend.