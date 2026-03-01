Nati-Star Kevin Fiala und seine Frau Jessica erwarten im März die Geburt ihrer zweiten Tochter – eine glückliche Nachricht aus dem Hause Fiala nach der Fehlgeburt vor einem Jahr und der schweren Verletzung bei Olympia in Mailand.

Baby-Glück bei Kevin Fiala: Der Schweizer NHL-Star und seine Frau Jessica erwarten im März ihr zweites Kind. «Laut hoch zuverlässigen Quellen (Ich, Jessica) sind März-Babys die besten. Bis bald, kleines Mädchen», schreibt Jessica Fiala am Sonntagabend auf Instagram. «Ich kann es kaum erwarten», schreibt der Hockey-Crack in der Kommentarspalte.

Dazu veröffentlicht sie Bilder von sich mit Ehemann Kevin und Töchterchen Masie-Mae am Strand. Aktuell sind die Fotos aber wohl nicht. Jessicas Schwangerschaftsbauch sieht nicht aus, als stünde der Geburtstermin so kurz bevor. Zudem ist bei Kevin nichts von einer Beinverletzung zu sehen.

Zur Erinnerung: Der Stürmer der LA Kings zog sich Mitte Februar im zweiten Olympia-Gruppenspiel gegen Kanada eine Unterschenkelverletzung zu. Für den Ostschweizer endete das Turnier vorzeitig auf dem Operationstisch. In der Regular Season der NHL, die noch bis Mitte April läuft, wird Fiala nicht mehr zum Einsatz kommen, meldete sein Klub nach dem Eingriff. Gut möglich, dass der Stürmer aber noch länger ausfallen wird.

Fehlgeburt im vergangenen Jahr

Die Geburt der zweiten Tochter dürfte über den Verletzungsrückschlag ein gutes Stück hinwegtrösten. Nicht zuletzt auch, weil die Gefühlslage vor rund 10 Monaten bezüglich Nachwuchs noch eine ganz andere war. Kurz vor der WM verlor seine Frau Jessica ein Kind vor der Geburt. Kevin Fiala reiste trotzdem nach Dänemark und verpasste die Goldmedaille zum zweiten Mal in Folge nur hauchdünn.

Durch die Verletzung könnte die Heim-WM in Zürich und Fribourg im Mai zu früh kommen. Dafür aber – und das lässt sich mit keinem sportlichen Erfolg aufwiegen – scheint mit der Schwangerschaft dieses Mal alles in Ordnung zu sein.