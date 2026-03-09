Moser punktet in 15-Tore-Spektakel dreifach

Was für ein Spitzenkampf in der NHL: Buffalo gewinnt gegen Tampa Bay mit 8:7. Der Schweizer Janis Moser ist mittendrin, statt nur dabei.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Knapp fünf Minuten vor Schluss setzt Buffalos Josh Doan im Powerplay den Schlusspunkt unter eine verrückte Partie. Mit 8:7 setzen sich die Buffalo Sabres am Ende im Spitzenkampf gegen die Tampa Bay Lightning durch und thronen damit neu an der Spitze der Atlantic Division.

Davor liefert Tampa Bay im Kampf um Platz 1 aber eine grosse Schlacht. 0:3 liegt das Team des Schweizers Janis Moser nach 25 Minuten zurück – kann das Geschehen aber bis zum Ende des Mitteldrittels wieder ausgleichen. Auch dank Moser, der mit seinem sechsten Saisontor das 4:4 selbst erzielt, nachdem er das 3:4 kurz zuvor mitvorbereitet hat. Zum Start ins Schlussdrittel lässt sich Moser dann seinen zweiten Assist gutschreiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zwischenzeitlich führen die Lightning im Schlussdrittel gar mit 6:4 und 7:5, bevor Buffalo das Spiel mit drei Toren zwischen der 52. und 56. Minute nochmals dreht. Am Ende entscheiden die Special Teams den Spitzenkampf: Tampa kassiert vier Gegentore in Unterzahl sowie einen Shorthander.

Bichsel und Suter siegen, Pleite für Devils

Bei den anderen NHL-Schweizern geht es weniger spektakulär zu und her. Lian Bichsel leitet bei Dallas' 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Chicago die Wende mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:2 der Stars mit ein. Pius Suter trifft beim 4:0-Sieg der St. Louis Blues zum Endresultat in den leeren Kasten. Es ist sein neuntes Saisontor.

Die Siegesserie der Devils von vier Spielen endet derweil gegen Detroit jäh: 0:3 verliert New Jersey mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bei den Red Wings. Damit liegen die Devils weiterhin zehn Punkte hinter einem Playoff-Platz. Torhüter Akira Schmid war bei der 2:4-Niederlage von Vegas gegen Edmonton Ersatz.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten