Ein Schweizer NHL-Söldner steht in der Nacht auf Samstag im Einsatz – und wie: Pius Suter trägt sich beim Overtime-Sieg seiner St. Louis Blues in die Torschützenliste ein.

Über 50 Minuten lang müssen die Fans der St. Louis Blues an diesem Freitagabend auf ein Tor ihres Teams warten – dann schlägt ein Schweizer zu: Pius Suter erzielt gegen die Edmonton Oilers aus kurzer Distanz sieben Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit den 1:2-Anschlusstreffer. Es ist der Beginn einer späten Wende für das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri.

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Denn: Nur vier Minuten später gleicht Suter-Teamkollege Cam Fowler das Spiel aus, ehe Robert Thomas die Blues in der Overtime zum Sieg schiesst. Damit wahren die Blues eine kleine Chance auf die Playoff-Qualifikation.

Einen 3:2-Sieg feiern auch die Los Angeles Kings von Kevin Fiala gegen die New York Islanders – dies allerdings ohne den Ostschweizer, der nach seinem Ausfall an den Olympischen Spielen noch immer verletzt fehlt.