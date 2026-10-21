Nino Niederreiter spielt bei Winnipeg schon wieder in einer anderen Linie, muss aber weiter auf seinen Punkte-Meilenstein warten. Siegenthaler und Hischier skoren beim Sieg von New Jersey gegen Colorado.

Darum gehts Niederreiter spielt bei Winnipeg neu in der dritten Linie und bleibt bei 499 NHL-Punkten stehen

Siegenthaler und Hischier bereiten das 1:0 vor, New Jersey bezwingt Colorado mit 4:3

Dallas und Tampa gewinnen mit Bichsel und Moser, die Kings holen ohne Fiala ihren ersten Sieg

Carlo Steiner Redaktor Sport

So ganz genau zu wissen, wie er Nino Niederreiter einsetzen will, scheint Winnipeg-Trainer Scott Arniel noch nicht. Nach zwei Spielen in der vierten Linie wurde der Bündner für drei Spiele aus dem Kader gestrichen, um dann als Teil der zweiten Linie mit Viggo Björck und Gabriel Vilardi wieder ins Team zurückzukehren. Nach drei Spielen wird Niederreiter gegen die St. Louis Blues in der Nacht auf Mittwoch aber wieder an die Seite von zwei anderen Kollegen gestellt: Er stürmt in der dritten Reihe neben Adam Lowry und Isak Rosén.

Die einzige Konstante: Niederreiter gelingt bisher in keiner Formation ein Skorerpunkt und bleibt weiterhin bei seinen 499 Regular-Season-Zählern stehen. Und auch als Team läuft es den Kanadiern schlecht. Das 1:2 gegen die Blues, bei denen Pius Suter in der vierten Linie stürmt, ist die dritte Pleite in Serie.

Drei weitere Schweizer Siege

Besser läuft es den drei Devils-Schweizern gegen die Colorado Avalanche: In der 7. Minute trifft Luke Evangelista auf Vorarbeit von Jonas Siegenthaler und Nico Hischier, der nun bei 494 Regular-Season-Punkten steht, zum 1:0. Beim 2:1 sieht es zunächst so aus, als würde Timo Meier den Puck vor dem Tor noch abfälschen, das Tor wird dann aber doch Declan Chisholm zugesprochen. Am Ende stehts 4:3 für New Jersey.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Lian Bichsels Dallas Stars siegen: Das Team des Abwehrspielers, der lange für die Schweizer Nati gesperrt war, feiert beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Boston Bruins den dritten Sieg in Folge. Die Tampa Bay Lightning mit Verteidiger Janis Moser schlagen die Vegas Golden Knights deutlich mit 6:2.

Kevin Fiala fällt nach seinem Beinbruch, den er sich bei Olympia im Februar zugezogen hat, weiter aus. Seine LA Kings feiern derweil im siebten Saisonspiel den ersten Sieg – 5:2 gegen die Washington Capitals.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten