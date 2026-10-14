Nino Niederreiter meldet sich in der NHL zurück und gewinnt. Nico Hischier und Pius Suter scoren munter weiter, während die Nati-Verteidiger einen schwarzen Abend einziehen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die kurze Leidenszeit von Nino Niederreiter (34) bei den Winnipeg Jets scheint zumindest vorerst überstanden. Nachdem der Bündner bei den Jets zuletzt dreimal überzählig war, kehrte er in der Nacht auf Mittwoch aufs NHL-Eis zurück. Beim 5:2-Heimsieg gegen sein Ex-Team Minnesota Wild stürmt der Nati-Star in der zweiten Reihe und kommt auf immerhin zwölf Minuten Eiszeit. Für einen Scorerpunkt, es wäre sein 500. in der NHL, hat es trotz einer Plus-Zwei-Statistik nicht gereicht.

Neben Niederreiter erlebt auch Akira Schmid (26) einen erfolgreichen Abend. Der Goalie der Florida Panthers steht zum zweiten Mal in dieser Saison über die volle Distanz zwischen den Pfosten, nachdem der Emmentaler im letzten Spiel eingewechselt wurde. Schmid macht seine Sache gut und verhilft dem Stanley-Cup-Anwärter zu einem 7:3-Heimsieg über die Columbus Blue Jackets.

Hischier und Suter treffen

Auch Nico Hischier (27), Timo Meier (30) und Jonas Siegenthaler (29) feiern einen erfolgreichen Abend. Das Schweizer Trio rehabilitiert sich mit den New Jersey Devils, nachdem es zuletzt gegen die Ottawa Senators eine 1:4-Pleite absetzte. Gegen die Detroit Red Wings gewinnen die Devils mit 5:4, müssen aber den Umweg über die Verlängerung gehen.

Hischier steuert beim Heimsieg mit seinem dritten Saisontreffer das zwischenzeitliche 3:2 bei. Neben Center Hischier trägt sich auch Verteidiger Siegenthaler mit einem Assist in die Scorerliste ein. Während die Devils Überzeit machen müssen, machen Pius Suter (30) und seine St. Louis Blues mit ihrem Gegner kurzen Prozess. Nati-Stürmer Suter steuert beim 7:2-Sieg gegen die Ottawa Senators zwei Tore bei, das 1:0 erzielt er gar in Unterzahl.

Bittere Pillen für Josi und Moser

Nicht für alle Schweizer ist der Spieltag so erfolgreich verlaufen. Lian Bichsel (22) und seine Dallas Stars unterliegen den Colorado Avalanche mit 2:3. Roman Josi (36) geht mit den Nashville Predators gegen die Vegas Golden Knights mit 2:5 unter.

Ähnlich verläuft der Abend für Janis Moser (26) und die Tampa Bay Lightning, sie verlieren gegen die New York Rangers mit 1:4. Weiterhin nur zuschauen kann LA-Kings-Stürmer Kevin Fiala (30), der sich immer noch von seiner schweren Beinverletzung, die er sich an den Olympischen Spielen im Februar zugezogen hat, erholt.