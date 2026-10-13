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National-League-Quiz
Wie gut kennst du dich mit den Finnen aus?

Wie gut kennst du die Finnen in der National League? Beweise es im Quiz.
Publiziert: vor 1 Minute
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Ajoies Kristian Tanus ist der Liga-Topskorer. Die meisten Tore hat bisher aber ein anderer Finne erzielt.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der Spieler mit den meisten Treffern sowie der aktuelle Liga-Topskorer kommen beide aus Finnland. Ohnehin beliefert das Land im Norden die Schweizer Klubs mit einigen Leistungsträgern. Nach den Schweden beanspruchen die Finnen in der National League die zweitmeisten Ausländer-Lizenzen. Allerhöchste Zeit also, dieser Nation ein NL-Quiz zu widmen. Hier kannst du beweisen, wie gut du dich mit den Suomi-Imports in der National League auskennst.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
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21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
SCL Tigers
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HC Fribourg-Gottéron
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
ev zug logo
EV Zug
HC Davos
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
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EHC Biel
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