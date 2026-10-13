Wie gut kennst du die Finnen in der National League? Beweise es im Quiz.

Wie gut kennst du dich mit den Finnen aus?

Wie gut kennst du dich mit den Finnen aus?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Spieler mit den meisten Treffern sowie der aktuelle Liga-Topskorer kommen beide aus Finnland. Ohnehin beliefert das Land im Norden die Schweizer Klubs mit einigen Leistungsträgern. Nach den Schweden beanspruchen die Finnen in der National League die zweitmeisten Ausländer-Lizenzen. Allerhöchste Zeit also, dieser Nation ein NL-Quiz zu widmen. Hier kannst du beweisen, wie gut du dich mit den Suomi-Imports in der National League auskennst.

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