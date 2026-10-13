Der Spieler mit den meisten Treffern sowie der aktuelle Liga-Topskorer kommen beide aus Finnland. Ohnehin beliefert das Land im Norden die Schweizer Klubs mit einigen Leistungsträgern. Nach den Schweden beanspruchen die Finnen in der National League die zweitmeisten Ausländer-Lizenzen. Allerhöchste Zeit also, dieser Nation ein NL-Quiz zu widmen. Hier kannst du beweisen, wie gut du dich mit den Suomi-Imports in der National League auskennst.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9