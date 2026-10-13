Kehrt Nati-Star Niederreiter aufs NHL-Eis zurück?

Nachdem Nino Niederreiter bei den Winnipeg Jets zuletzt überzählig war, winkt ihm nun die Rückkehr aufs Eis.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der Saisonauftakt verlief für Nino Niederreiter (34) gar nicht nach Wunsch. In den letzten drei Spielen seiner Winnipeg Jets war der Bündner überzählig und musste die Spiele von der Tribüne aus verfolgen. Und in seinen bisher einzigen Einsätzen blieb der Nati-Star noch ohne Skorerpunkt. Doch es ist Besserung in Sicht für «El Nino», es winkt die Rückkehr ins Kader und somit aufs NHL-Eis.

Wie NHL.com schreibt, trainiert der gebürtige Churer als linker Flügelstürmer in einer möglichen zweiten Reihe neben Center Viggo Björk (18) und Rechtsaussen Gabriel Vilardi (27). Jets-Trainer Scott Arniel (64) gibt Niederreiter Hoffnung auf ein Comeback: «Unsere zweite Reihe braucht bessere Zahlen. Hoffentlich kann Nino den Jungs dabei helfen.»

Niederreiter: «Hoffe, es klappt»

Sollte Niederreiter in der Nacht auf Mittwoch gegen sein Ex-Team Minnesota Wild tatsächlich in der zweiten Linie auflaufen, wäre es bei seiner Rückkehr sogar eine Beförderung. Bisher spielte der Power Forward, der nur noch einen Skorerpunkt von seinem 500. in der NHL entfernt ist, in der vierten Sturmreihe.

«Ehrlich gesagt gingen mir in den letzten Tagen ein paar andere Dinge durch den Kopf. Aber hoffentlich klappt das morgen, das wäre grossartig», freut sich der Schweizer auf sein 1033. NHL-Spiel.

Mehr zum Thema Mehr zu Niederreiter