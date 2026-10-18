Meier-Tor kommt zu spät – Josi gewinnt gegen Nati-Kollegen

Timo Meier erzielt am Samstagabend sein erstes Tor in dieser NHL-Saison. Die Partie gegen die Washington Capitals geht trotzdem verloren. Mehr freuen darf sich Roman Josi – und das nicht nur über seine zwei Assists.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nur zwei Tage nach dem fulminanten 7:1-Sieg gegen die New York Rangers erleben Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler einen Dämpfer: Das Schweizer Trio unterliegt mit den New Jersey Devils den Washington Capitals mit 2:4. Meier kann dabei immerhin einen persönlichen Erfolg verbuchen: Der Ostschweizer erzielt sein erstes Saisontor – das 2:4 für die Gäste in der US-Hauptstadt fällt aber erst 20 Sekunden vor Schluss und damit zu spät.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Damit geht das Auf und Ab der Devils in dieser Saison weiter: Aus den bisherigen acht Spielen resultierten vier Siege und vier Niederlagen.

Mehr Grund zur Freude hat Roman Josi: Der Nati-Captain hat mit zwei Assists entscheidenden Anteil am 5:2-Sieg der Nashville Predators gegen die St. Louis Blues mit Pius Suter. Das Team aus dem Bundesstaat Tennessee kehrt damit nach drei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstrasse zurück.

Zwei Schweizer Verteidiger jubeln

Einen Erfolg feiert auch Janis Moser: Der Schweizer Verteidiger schlägt mit Tampa Bay Lightning die Vancouver Canucks vor heimischer Kulisse mit 4:2. Moser erhält dabei über 20 Minuten Eiszeit. Rund sieben Minuten weniger lang, dafür mit der gleichen Ausbeute steht Lian Bichsel auf dem Eis: Seine Dallas Stars überzeugen gegen die Chicago Blackhawks mit einem souveränen 4:0-Sieg.

Eine Niederlage gibts dagegen für die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter, wobei sich die Kanadier den amtierenden Stanley-Cup-Siegern der Carolina Hurricanes nach zweifacher Führung schliesslich mit 2:3 geschlagen geben müssen. Beim 8:3-Sieg seiner Florida Panthers gegen Seattle Kraken steht der Schweizer Torhüter Akira Schmid nicht im Aufgebot.