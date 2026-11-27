Timo Meier wird beim Spiel der New Jersey Devils gegen die Calgary Flames zum alleinigen Schweizer NHL-Toptorschützen der Geschichte.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die New Jersey Devils spielen am Freitagabend Schweizer Zeit zu Hause gegen die Calgary Flames. Zu Beginn des zweiten Drittels schiesst Timo Meier sein ein spezielles Tor.

In der 22. Minute erreicht der Nati-Stürmer einen Meilenstein. Der Ostschweizer schiesst nur zwölf Sekunden nach Luke Hughes' Ausgleich das 2:1 für die Devils. Mit seinem 249. Regular-Season-Tor überflügelt er Nino Niederreiter und ist neu der alleinige Schweizer NHL-Toptorschütze – zumindest, wenn man die Playoffs nicht mitzählt. Es ist bereits sein fünfter Treffer in den letzten sechs Spielen und sein achter in der laufenden Saison.

Inklusive Playoffs hat Niederreiter die Nase mit 268 zu 260 noch vorn. In der NHL ist es jedoch üblich, die Rekorde auf Regular- und Post-Season aufzuteilen.

Niederreiter hats angekündigt

«Die Chance liegt bei 100 Prozent, dass mich Timo überholen wird, und das ist auch gut so. Er ist ein super Spieler mit einem starken Torriecher», prophezeite Niederreiter, der sich bei den Winnipeg Jets auf dem Abstellgleis befindet und im Zuge dessen gegen seinen Trainer ausgeteilt hat, am Donnerstag. Nun ist es bereits im ersten möglichen Spiel so weit.

Im Anschluss an Meiers Tor müssen die Devils, bei denen auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler spielen, wieder unten durch. Das Spiel steht nach zwei weiteren Calgary-Toren Ende des zweiten Drittels 2:3.

Niederreiter hats angekündigt

«Die Chance liegt bei 100 Prozent, dass mich Timo überholen wird, und das ist auch gut so. Er ist ein super Spieler mit einem starken Torriecher», prophezeite Niederreiter, der sich bei den Winnipeg Jets auf dem Abstellgleis befindet und im Zuge dessen gegen seinen Trainer ausgeteilt hat, am Donnerstag. Nun ist es bereits im ersten möglichen Spiel so weit.

Im Anschluss an Meiers Tor müssen die Devils, bei denen auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler spielen, wieder unten durch. Das Spiel steht nach zwei weiteren Calgary-Toren Ende des zweiten Drittels 2:3.

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