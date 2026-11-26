Erst elf NHL-Einsätze diese Saison, dafür aber jede Menge Tribünenfrust: «Der Trainer und ich hatten in den letzten paar Wochen sicher nicht die besten Gespräche», sagt Nino Niederreiter über seine unbefriedigende Situation bei den Winnipeg Jets.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der November neigt sich dem Ende zu. Zwölf NHL-Partien (neun Siege) haben die Winnipeg Jets diesen Monat bislang absolviert. Nur in deren drei (am 1., 3. und 14. November) kam Nino Niederreiter zum Einsatz. In der Summe macht das elf Matches in dieser Saison, die seit Ende September läuft. Tribünen- statt Stammplatz – so lautet seine harte Realität.

Im SRF-Interview spricht der Churer über die unbefriedigende Lage bei der kanadischen NHL-Franchise. Und kritisiert dabei auch Jets-Headcoach Scott Arniel (64). Als er gefragt wird, ob er wisse, wo er beim Trainer stehe, antwortet Niederreiter schonungslos ehrlich: «Das ist das grösste Problem. Der Trainer weiss selber nicht ganz genau, wie, wo, was. Der Trainer und ich hatten in den letzten paar Wochen sicher nicht die besten Gespräche. Er hat seine Meinung, ich habe meine. Das sind Sachen, die man akzeptieren muss.»

Der Kanadier Arniel stieg auf die Saison 2024/25 hin vom Co-Trainer zum Chefcoach in Winnipeg auf. Niederreiter wurde Ende Februar 2023 von den Nashville Predators zu den Jets getradet. Sein im Dezember 2023 abgeschlossener Dreijahresvertrag (gültig ab der Saison 2024/25) mit einem Durchschnittssalär von vier Millionen US-Dollar läuft kommendes Jahr aus. Chancen, sich in der besten Liga der Welt für einen neuen Kontrakt aufzudrängen, erhält der 34-Jährige derzeit fast keine. Abhilfe würde da ein Trade schaffen. Die Jets sollen bereits im Oktober erfolglos einen Abnehmer für Niederreiter gesucht haben, der in der NHL bislang 1146 Spiele (Regular Season und Playoffs zusammengezählt) bestritt.

«Hoffentlich gibt es bald eine Lösung und wir finden einen Weg», sagt der fünffache Schweizer WM-Silbermedaillengewinner, der zugibt, auch schon über eine Rückkehr in die Heimat nachgedacht zu haben. Niederreiter hält aber fest: «Gleichzeitig bin ich im Hier und Jetzt und muss mich auf die Situation vorbereiten, in der ich mich befinde. Und ich muss dafür schauen, dass ich zeigen kann, dass ich es immer noch kann.» Das Zauberwort heisst also weiterhin Geduld.