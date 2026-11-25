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1 Roman Josi (36, Nashville)

23 Spiele, 23 Punkte. Der Schweizer NHL-GOAT hat grossen Anteil daran, dass sein Team auf einem Wild-Card-Platz steht. Sollten die Predators vor der Trade-Deadline vom 1. März aber nicht mehr auf Playoff-Kurs sein, könnte ein Wechsel zu einem Titel-Kandidaten zum Thema werden. Dazu müsste der Captain sein Einverständnis geben, da sein Vertrag, der bis 2028 läuft, eine entsprechende Klausel enthält.

2 Timo Meier (30, New Jersey)

In der Nacht auf Dienstag schrieb der Appenzeller ein Stück Schweizer Hockey-Geschichte: Er egalisierte Niederreiters Bestmarke von 248 Regular-Season-Toren. Er brauchte dafür fast 300 Spiele weniger. Meier läuft heiss. Er traf in den letzten vier Spielen.

3 Nico Hischier (27, New Jersey)

Der Walliser knackte als dritter Schweizer hinter Josi und Fiala die Marke von 500 NHL-Quali-Punkten. Die Devils und ihr Captain sind auf Playoff-Kurs. Mit neun Toren ist er bisher der treffsicherste Schweizer.

4 J.J. Moser (26, Tampa Bay)

Der Seeländer spielt im Schnitt drei Minuten weniger (18:24) als in der Vorsaison, ist damit intern die Nummer 2 in der Abwehr hinter John Carlson. Coach Cooper verteilt die Eiszeit gleichmässiger, weil man weniger Verletzte hat. Mosers Offensivproduktion (erst 1 Assist) ist enttäuschend, doch Tampa Bay ist auf Playoff-Kurs.

5 Pius Suter (30, St. Louis)

Bei den Blues, die derzeit auf einem Wild-Card-Platz liegen, ist er mit gegen 14 Minuten pro Spiel in Sachen Eiszeit die Nummer 9 unter den Stürmern. Der Output des smarten, vielseitigen Stürmers (je 5 Tore und Assists in 24 Spielen) kann sich sehen lassen.

6 Jonas Siegenthaler (29, New Jersey)

Coach Keefe vertraut dem Zürcher und setzt ihn fast 20 Minuten pro Spiel ein. Dabei buchte der Defensivspezialist schon fünf Assists. Siegenthalers Name tauchte in Transfergerüchten auf. Als sich New Jersey aber Star-Goalie Connor Hellebuyck schnappte, landete sein Kumpel Dawson Mercer in Winnipeg.

7 Akira Schmid (26, Florida)

Der Berner stieg als Kandidat in die Saison, der vierte Schweizer Stanley-Cup-Sieger nach Aebischer, Gerber und Streit zu werden. Die Panthers belegen derzeit aber nur einen Wild-Card-Platz. Aufgrund einer Verletzung von Jacob Markström kam Schmid zu elf Einsätzen. Von den letzten zehn Partien bestritt er aber nur drei. Seine Abwehrquote (88,5 Prozent) könnte besser sein.

8 Kevin Fiala (30, Los Angeles)

Neun Monate musste der St. Galler nach seinem doppelten Beinbruch bei Olympia warten, ehe er vor zwei Wochen sein Comeback geben konnte. Bis er wieder voll auf Touren kommt, dürfte es noch etwas dauern. In sechs Spielen verbuchte er zwei Assists. Ohne ihn kamen die Kings nicht vom Fleck und liegen zehn Punkte hinter einem Wild-Card-Platz.

9 Liam Bichsel (22, Dallas)

Gegen Winnipeg verletzte sich der Abwehr-Brocken am linken Bein. Er fällt mehrere Wochen aus. Wie letzte Saison kam er bisher über 15 Minuten pro Spiel zum Einsatz. Die Stars sind trotz Verletzungsproblemen auf Playoff-Kurs.

10 Nino Niederreiter (34, Winnipeg)

Der Churer muss hoffen, dass die Jets einen Abnehmer für ihn finden. In acht der letzten neun Spiele sass er auf der Tribüne. Bei seinen elf Einsätzen blieb ihm der 500. NHL-Skorerpunkt verwehrt. «The Athletic» stuft ihn als Nummer 13 auf der Liste der 32 grössten NHL-Trade-Kandidaten ein.