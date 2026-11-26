Nico Hischier eröffnet in der Nacht auf Donnerstag das Skore für die New Jersey Devils – am Ende gibts einen Sieg im Penaltyschiessen. Auch Roman Josi skort. Weniger zu feiern gibt es für die anderen Schweizer.

Darum gehts Nico Hischier trifft zum 1:0, New Jersey schlägt Columbus in der NHL 3:2 nach Penaltyschiessen

Roman Josi gibt beim 3:1 von Nashville in Dallas einen Assist, Lian Bichsel fehlt verletzt

Janis Moser und Pius Suter verlieren, Nino Niederreiter und Akira Schmid bleiben ohne Einsatz

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Vorabend vor Thanksgiving herrscht in der NHL reger Spielbetrieb – und Nico Hischier dürfte in guter Stimmung in den wichtigen Feiertag starten: Der Walliser steht im Spiel seiner New Jersey Devils in der Nacht auf Donnerstag gegen die Columbus Blue Jackets nach neun Minuten goldrichtig und staubt einen Abpraller zum 1:0 ab.

Es ist Hischiers erstes Tor seit Mitte November – und es steht am Ursprung eines 3:2-Siegs nach Penaltyschiessen für die Devils, bei denen auch Hischiers Landsmänner Jonas Siegenthaler und Timo Meier zum Einsatz kommen. Überragender Mann ist aber Keeper Connor Hellebuyck, der im Shootout alle drei Columbus-Versuche abwehrt. So reicht Arseni Gritsiouks verwandelter Penalty den Devils zum Sieg.

Niederlagen für zwei Schweizer

Einen Sieg feiern darf auch Roman Josi mit den Nashville Predators: Auswärts bei den Dallas Stars gibts ein 3:1. Der Nati-Captain glänzt dabei mit einem Assist – er bereitet Jack Drurys Empty Netter 15 Sekunden vor Schluss vor. Bei den Stars fehlt Lian Bichsel nach wie vor verletzt.

Weniger erfolgreich verläuft der Abend für die übrigen Schweizer: Janis Moser muss mit Tampa Bay Lightning (1:3 gegen Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes) ebenso als Verlierer vom Platz wie Pius Suter mit den St. Louis Blues (2:3 gegen die New York Islanders).

Nino Niederreiter kommt beim 4:2 seiner Winnipeg Jets gegen die Boston Bruins erneut nicht zum Einsatz. Seine letzte Partie in der NHL datiert vom 14. November. Ebenfalls zuschauen muss Torhüter Akira Schmid beim 5:3-Sieg der Florida Panthers gegen die Ottawa Senators.