Die New Jersey Devils schlagen die Columbus Blue Jackets mit 3:2, bei zwei Treffern haben zwei Schweizer ihre Stöcke im Spiel. Kevin Fiala bleibt im sechsten Spiel seit seiner Rückkehr zum 4. Mal ohne Skorerpunkt.

Darum gehts Die New Jersey Devils bezwingen die Columbus Blue Jackets mit 3:2

Timo Meier bringt sein Team in Führung, Jonas Siegenthaler steuert Assist zum Gamewinner bei

Kevin Fiala gewinnt mit den LA Kings, Nino Niederreiter bei den Jets wieder überzählig

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnen die New Jersey Devils wieder. Mitverantwortlich für den 3:2-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets: Timo Meier (30) und Jonas Siegenthaler (29).

Der Herisauer Stürmer bringt seine Franchise nach fünf Minuten in Führung, im Slot kommt er mutterseelenalleine an die Scheibe und netzt ein. Es ist das 7. Saisontor von Meier. Siegenthaler liefert dann in der 35. Minute einen Assist zu Connor Browns 3:1, das sich später als Gamewinner entpuppt.

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Fiala gewinnt mit Kings

Einen knappen Sieg gibts auch für die Los Angeles Kings gegen die Montreal Canadiens. Beim 2:1-Erfolg kommt Kevin Fiala (30) auf gut 13 Minuten Eiszeit, bleibt aber zum vierten Mal im sechsten Spiel seit seinem Comeback ohne Torbeteiligung.

Einmal mehr ohne Einsatz bleibt Nino Niederreiter (34), der beim 4:2-Sieg seiner Winnipeg Jets gegen Utah Mammoth überzählig ist.

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