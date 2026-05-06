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Nach Covid-Skandal
Öffentlicher Auftritt von Ex-Nati-Coach Fischer angekündigt

Patrick Fischer wird Ende Juni in Vaduz beim «Unternehmertag» ein Referat halten. Der Ex-Trainer der Schweizer Eishockeynationalmannschaft war seit der Enthüllung seines Covid-Skandals aus der Öffentlichkeit verschwunden.
Publiziert: 09:59 Uhr
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Patrick Fischer wird Ende Juni in Vaduz ein Referat halten.
Foto: IMAGO/SIMON HASTEGÃ…RD

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Patrick Fischer tritt am 30. Juni in Vaduz öffentlich auf
  • Er hält ein Referat über «Resilienz im Sturm» als Leadership-Coach
  • SRF-Moderator Tobias Müller moderiert den «Unternehmertag»
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Cédric HeebRedaktor Sport

Seit dem Video, in dem Patrick Fischer (50) seine Covid-Zertifikatsfälschung zugab, ist der mittlerweile entlassene Eishockey-Nationaltrainer aus der Öffentlichkeit verschwunden. Jetzt wird aber bekannt, dass der 50-Jährige Ende Juni einen öffentlichen Auftritt haben wird.

Beim «Unternehmertag» im liechtensteinischen Vaduz am 30. Juni wird Fischer ein halbstündiges Referat zum Thema «Resilienz im Sturm» halten. Angekündigt wird er als «Leadership-Coach und ehemaliger Nationaltrainer». Gut möglich, dass der 50-Jährige in seinem Referat auch Bezug auf den Eklat in diesem Frühjahr nehmen und über die Zeit rund um Entlassung reden wird.

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Brisant ist ausserdem, dass SRF-Moderator Tobias Müller (Wissenschaftsmagazin «Einstein») durch die Veranstaltung führt. Sein Kollege Pascal Schmitz war es, der den Skandal um Fischer aufdeckte, nachdem dieser dem SRF-Mann bei einem Mittagessen davon erzählt hatte. Daraufhin prasselte ein regelrechter Shitstorm auf den Journalisten ein, woraufhin das SRF Schmitz vom Sender nahm.

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