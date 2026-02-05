Im Oktober gab es den Knall in Ambri, als Trainer Luca Cereda zusammen mit Sportchef Paolo Duca die Konsequenzen nach dem Verrat von Präsident Filippo Lombardi zog. Jetzt hat der Tessiner einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Die Würfel sind gefallen: Luca Cereda (44) wird gemäss Blick-Informationen neuer Headcoach der U20-Nati. Der sprachgewandte Tessiner war im Oktober zusammen mit Sportchef Paolo Duca bei Ambri mit einem Knall zurückgetreten, weil sich Präsident Filippo Lombardi hinter dem Rücken des Gespanns mit Trainer-Kandidat Christian Dubé getroffen hatte.

Cereda stand neun Saisons bei Ambri als Chef an der Bande. Davor hatte er schon Trainererfahrung bei den Junioren der Leventiner und den Ticino Rockets aus Biasca gesammelt, nachdem der ehemalige Erstrunden-Draft der Toronto Maple Leafs seine Karriere wegen Herzproblemen schon im Alter von 26 Jahren hatte beenden müssen.

Auch auf internationaler Ebene stand der 26-fache Nationalspieler schon hinter der Bande. Er war Assistenzcoach bei der U16-, U18- und U20-Nati und auf schon Teil des Staffs von Nati-Coach Patrick Fischer.

Mit U18-Absteigern an die nächste WM

An der letzten U20-WM, bei der die Schweiz gute Leistungen zeigte und den Viertelfinal erreichte, war Jan Cadieux (45) an der Bande gestanden. Er wird nach der Heim-WM im Mai die Nachfolge von Fischer antreten.

Cereda tritt kein leichtes Erbe an. An der nächsten Junioren-WM in Edmonton und Red Deer (Ka) dürfte ein Gros aus jenem Team bestehen, das letztes Jahr an der U18-WM abgestiegen waren. Mit den Stürmern Jonah Neuenschwander (16, Biel) und Lars Steiner (18, Rouyin-Noranda Huskies, künftig Davos), der beim Abstieg fehlte, stehen aber auch zwei aussergewöhnliche Talente zur Verfügung, die schon an zwei U20-Weltmeisterschaften Erfahrung sammeln konnten.

Ob es beim Verband ein Wiedersehen mit Duca geben wird, ist noch offen. Er wäre die ideale Besetzung als Nachfolger von Nati-Direktor Lars Weibel, der seinerseits bereits als Sportchef bei Ambri vorgestellt wurde.