Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Grégory Beaud Journalist

1 Kommt NHL-Star Moser?

Er ist der letzte NHL-Spieler, der das Gesicht der Schweizer Nati noch drastisch verändern kann. Bisher war dies jeweils die Rolle von Roman Josi gewesen. Mit dem Captain konnte man jedoch aufgrund des vorzeitigen Saisonendes der Nashville Predators bereits frühzeitig planen.

Für Janis Moser (25) ist die NHL-Saison ebenfalls zu Ende. Das Ausscheiden von Tampa Bay gegen Montreal öffnet die Tür für die Nati. Der Bieler hat sich zu einem Top-Defensiv-Verteidiger in der NHL entwickelt. Es ist kein Zufall, dass die Lightning ihn bis 2033 mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 6,75 Millionen Dollar an sich gebunden haben. Offensiv ist er ebenfalls nicht zu unterschätzen. Kurzum, wenn Jan Cadieux bei seiner ersten WM Erfolg haben will, wäre die Anwesenheit von Moser von grossem Vorteil. Weiss man bis Ende Woche Bescheid? «Wir hoffen auf eine gute Nachricht», sagt Cadieux.

2 Wer ist die Nummer eins im Tor?

In den letzten Jahren stellte sich diese Frage nicht wirklich, da Leonardo Genoni (40) der Mann zwischen den Pfosten war. Das letzte Mal, als Patrick Fischer in einem entscheidenden Moment einem anderen Goalie das Vertrauen schenkte, ging es schief. Seit dem Viertelfinal-Aus gegen Deutschland in Riga (2023) mit Robert Mayer im Tor hat man auf Experimente verzichtet.

Und dieses Jahr? Genoni spielte nicht die beste Saison seiner Karriere. Mit Zug war er oft unspektakulär, wie er selbst zugab. Auch in der Vorbereitung hat er bislang keine Garantien abgegeben. Gleichzeitig scheint Reto Berra (39) in der Form seines Lebens zu sein, nachdem er mit Fribourg aussergewöhnliche Playoffs spielte und den Titel errungen hat. Reicht das, um im ersten Spiel der WM gegen die USA der Torhüter Nummer eins zu sein? Und, was noch wichtiger ist, im Viertelfinal?

3 Wird Rochette seine erste WM bestreiten?

Im Dezember war der Lausanne-Stürmer der beste Skorer der National League. Mit 24 Jahren hat er jedoch noch nie an einer WM teilgenommen. In der Nati konnte Théo Rochette noch nicht denselben Einfluss auf das Spiel ausüben wie im Klub. Kann er auch international, wo der Widerstand intensiver und härter ist, die gleiche Effizienz erreichen?

Am vergangenen Wochenende spielte Rochette mit Denis Malgin und Pius Suter zwischenzeitlich in einer ultra-offensiven Linie. Wird Jan Cadieux ihn weiterhin in einer Rolle spielen lassen, die ihm wie ein Handschuh passt? Wenn ja, würde sich sein Einsatz in Zürich konkretisieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Sturmlinien in Schweden durch die Ankunft der neuen Spieler neu zusammengestellt werden.

4 Wie geht es Andrighetto?

Diese Frage ist eng mit der vorherigen verbunden. Wenn Sven Andrighetto (33) noch nicht in der Lage sein sollte, zu spielen, würde dies einen Platz für einen offensiven Flügelspieler, der mit Denis Malgin zusammenspielen kann, freimachen. Das könnte der Grund sein, warum Théo Rochette auf dieser Position getestet wurde.

Abgesehen von dieser Überlegung ist die Gesundheit des Serientorschützen der ZSC Lions ein echtes Problem. Die Nummer 10 der Nati hatte in den Playoffs nach einer Kollision mit Teamkollege Rudolfs Balcers eine Gehirnerschütterung erlitten. Vor zwei Wochen hatte er noch beruhigend darauf hingewiesen, dass er nicht mehr unter Kopfschmerzen leide. Gewinnt Andrighetto das Rennen gegen die Zeit? Nach dem Turnier in Schweden, wo der Zürcher ein Spiel bestreiten soll, dürfte man mehr wissen, sagt Jan Cadieux.

5 Schafft Seiler die Überraschung?

Der Vorteil von Jan Cadieux gegenüber Patrick Fischer ist, dass die Karten neu gemischt werden können. Bei Fischer waren die Finalisten, die in der letzten Vorbereitungswoche aufgeboten wurden, für die WM gesetzt. Der Zuger verlängerte nicht unnötig die Saison eines Spielers, der lange Playoffs bestritten hatte. Die Frage ist, ob das bei Cadieux auch so sein wird.

0:46 Nati-Debütant Simon Seiler: «Will jeden Tag alles aufsaugen»

Fribourgs Meister-Verteidiger Simon Seiler hat mit 29 Jahren sein erstes Nati-Aufgebot erhalten. Ihn nächste Woche in Zürich zu sehen, wäre eine Überraschung. Sowohl der Thurgauer als auch der Davoser Stürmer Yannick Frehner (28) hätten sich die Nomination in dieser Saison verdient, sagt Jan Cadieux. «Speziell in den Playoffs. Die aktuelle Form ist wichtig.»