Entscheidung am Dienstagabend Das sind die möglichen Nati-Gegner im WM-Viertelfinal

Längst ist klar, dass die Nati ihren achten WM-Viertelfinal in Serie bestreiten wird. Doch auf wen sie am Donnerstag trifft, wird man erst am späten Dienstagabend wissen.

Publiziert: vor 35 Minuten