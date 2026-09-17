Hagel zerstörte Stadion – EHC Bülach hart getroffen

Drei Wochen nach dem Hagel-Unwetter startet die MyHockey-League-Saison. Der EHC Bülach hat schon mal alle Heimspiele bis Ende Oktober abgetauscht. Jetzt kann Präsident Tobias Plüss aufatmen: Die Stadt nennt ein Datum, wann die Eishalle wieder instandgesetzt sein soll.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Hagel-Sturm zerstörte Ende August das Dach der Eishalle Bülach

EHC Bülach spielt bis Januar 2027 auswärts, die Gastro-Einnahmen fallen weg

Aktuell fehlen noch rund 3000 Franken zum Spenden-Ziel von 81’000 Franken

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Die Eishalle in Bülach ist verwaist. Das Hagel-Unwetter vom 28. August hat das Dach des Sportzentrums Hirslen durchlöchert. Auch drei Wochen später bietet sich noch das gleiche verheerende Bild. «Es sieht alles noch so aus wie am Tag danach, nichts ist gereinigt», erzählt Tobias Plüss. Der Grund: Für den Besuch der Gebäudeversicherung sollte nichts verändert werden.

Die Ungewissheit war es, die dem Präsidenten des EHC Bülach die letzten Wochen zu schaffen gemacht hat. «Weil es keinen konkreten Zeitplan gab, waren uns in Sachen Organisation die Hände gebunden.» Der Klub konnte sich deshalb immer nur kurzfristig um Eiszeiten in anderen Hallen kümmern, weil kein Datum für die Rückkehr in die Hirslen absehbar war.

Bis eine Stunde nach dem Gespräch mit Blick. Plüss meldet sich, weil er eben den Bescheid der Stadt Bülach, der Besitzerin der Halle, bekommen hat: Sie sichert die Instandsetzung bis Januar 2027 zu. Plüss’ Traumszenario, im November wieder Heimspiele bestreiten zu können, erfüllt sich zwar nicht. Doch immerhin hat er jetzt Gewissheit und kann die weitere Planung in die Hand nehmen.

Wohlweislich tauschte der Verein bis Ende Oktober schon mal alle Heimspiele der am Samstag beginnenden MyHockey-League-Saison ab, ebenso von allen Nachwuchs-Teams. Zudem traf er bereits die Abklärungen mit den Unternehmen für die Neuerstellung des beschädigten Dachs. Jetzt kommt zügig Bewegung in die Sache. Die Gebäudeversicherung sicherte die Übernahme der Kosten zu, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Die Reparatur-Arbeiten starten am kommenden Montag.

Schlussspurt bei Spenden nötig

Was trotz Gewissheit für den Verein ins Gewicht fällt: Sämtliche Gastro-Einnahmen brechen weg. Miete an die Stadt für die Garderoben und Büroräume ist dennoch fällig. Als erste Massnahme hatte die Stadt gleich nach dem Unwetter einen zweckgebundenen Rahmenkredit von 120’000 Franken gesprochen – jedoch nicht ausschliesslich für den EHC, sondern auch für den Eislaufclub, der mit seinen Trainings ebenfalls ausweichen muss.

Der Hockey-Klub hat deshalb nach dem Hagelsturm eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Aktuell fehlen noch rund 3000 Franken zum Ziel von 81’000 Franken. Das Geld wird benötigt für die Eismiete in anderen Stadien, Transportkosten oder beispielsweise Sanitäter, die Bülach für die abgetauschten Spiele finanzieren muss. Plüss hofft bei den Spenden auf einen Schlussspurt. Beim Saisonauftakt der MyHockey-League am Samstag werden von allen Teams zudem diverse Aktionen lanciert zugunsten des gebeutelten Vereins. «Wir spüren die Unterstützung der ganzen Hockey-Community und schätzen sie enorm», ist Präsident Plüss dankbar.