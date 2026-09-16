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Für die nächsten Jahre
SCB schnappt sich EVZ-Verteidiger Balestra

Der SCB verpflichtet den jungen EVZ-Verteidiger Nic Balestra. Der 21-Jährige wird ab der kommenden Saison nach Bern wechseln.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Nic Balestra verlässt den EV Zug nach dieser Saison.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nic Balestra wechselt ab der kommenden Saison zum SC Bern
  • Balestra spielte bisher für Zug und absolvierte letzte Sasion 29 Spiele
  • Der Verteidiger ist 21 Jahre alt und unterschreibt einen Dreijahresvertrag

Erst ein Spieltag ist gespielt, schon verkündet der SC Bern den nächsten Transfer. Nach Ablauf der gerade erst begonnenen Saison wird Nic Balestra (21) zum SCB stossen. Bei den Hauptstädtern unterschreibt Balestra einen Dreijahresvertrag. Der Verteidiger steht derzeit noch beim Ligarivalen Zug unter Vertrag. Der 21-Jährige durchlief die Juniorenstufen des EVZ und absolvierte mehrere Spiele für die U-Nationalmannschaften der Schweiz.

Beim 5:0-Kantersieg von Zug gegen Lausanne war Balestra nicht im Aufgebot. In der vergangenen Saison dagegen kam er 29-mal bei den Grossen zum Einsatz. Einzelne Spiele absolvierte er zudem noch für die U21 der Innerschweizer.

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