Am 15. Mai beginnt die Heim-WM in Zürich und Fribourg. Die dort zu gewinnenden Medaillen haben einen unverkennbaren Schweizer Touch. Was ist mit Nati-Sorgenkind Sven Andrighetto? Und dem wieder auf dem Eis stehenden Kevin Fiala? Das neue WM-Inside.

WM-Medaillen mit Schweizer Touch

Die Medaillen, um welche die Teams an der WM kämpfen, haben einen speziellen Schweizer Touch. «Sie sind ein Stück Schweizer Identität, gegossen in Edelmetall. Inspiriert von der rauen Topographie der Alpen, verkörpern sie die Essenz des Eishockeysports: kantig, kompromisslos und von massiver Präsenz», schreibt der Welteishockeyverband IIHF in einer Mitteilung. «Wir wollten ein Objekt schaffen, das die Schweiz nicht nur illustriert, sondern repräsentiert», sagt OK-Boss Christian Hofstetter.

Belastungstest für Andrighetto

Sein letzter Ernstkampf liegt sechs Wochen zurück, es ist das dritte Viertelfinal-Spiel gegen Lugano, in dem sich Sven Andrighetto bei einem Zusammenstoss mit Teamkollege Balcers die erste Gehirnerschütterung seiner Karriere zuzog. Sein Weg zurück ist ein Wettlauf gegen die Zeit. In den Playoffs reichte es nicht mehr für ein Comeback. Nun liegt der Fokus auf der Nati und der Heim-WM. In dieser letzten Vorbereitungswoche hat der 33-Jährige an den Beijer Games in Ängelholm (Sd) das erste Spiel gegen Finnland (5:4 n.P.) noch nicht bestritten. Aus Schonungszwecken? Klar ist, dass der Stürmer entweder am Samstag gegen Schweden oder am Sonntag gegen die Tschechen auflaufen wird und sich damit einem Belastungstest unterzieht. Der wird zeigen, ob die Schweizer mit dem Goalgetter rechnen können.

Fiala-Comeback nur Wunschdenken?

Weil im Netz immer wieder Aufnahmen zu sehen sind, wie Kevin Fiala in Kalifornien einige Runden auf dem Eis dreht, wird die Hoffnung aufrechterhalten: Wird der Stürmer der L.A. Kings tatsächlich rechtzeitig fit, um an der Heim-WM mit der Schweizer Nati auflaufen zu können? Fakt ist: Für die Schwere seiner Fuss- und Bein-Verletzung, die sich der 29-Jährige an den Olympischen Spielen in Mailand zugezogen hatte, ist er bezüglich seiner Genesung schon wieder gut unterwegs auf dem Eis. Dass die Klubverantwortlichen in Los Angeles dann noch erwähnten, falls die Kings in den NHL-Playoffs weit kämen, bestünde der Hauch einer Chance auf die Rückkehr ihres Stars, lässt Schweizer Hockey-Herzen natürlich höher schlagen. Doch selbst wenn es so weit gekommen wäre – dass Fiala von den Kings in dieser Situation die Freigabe für eine WM-Teilnahme bekommen hätte, ist äusserst fraglich. Somit bleibt das Comeback noch in dieser Saison wohl ein Wunschdenken. Swiss Ice Hockey ist zwar in regelmässigem Austausch mit dem Ostschweizer, dabei gehts jedoch nicht primär ums WM-Thema, sondern Erkundigungen nach seiner Gesundheit.

Autogrammjäger wegen Star-Aufmarsch

Eine Woche vor den Weltmeisterschaften bereiten sich die Schweizer, Schweden, Finnen und Tschechen bereits mit einem hochkarätigen Aufgebot aufs Turnier vor. Doch nicht nur diese Auswahlen mit ihren NHL-Söldnern locken Autogrammjäger aus allen Herren Länder in die Catena-Arena nach Ängelholm (Sd). Es ist das Legenden-Spiel zwischen Schweden und Finnland vom Freitagabend, bei dem sich einstige Stars wie Henrik Zetterberg (ex Zug), Nicklas Lidström und Mats Sundin die Ehre geben. Ihre Unterschriften sind genau so begehrt wie jene von Josi, Hischier & Co., die auf ihrem kurzen Weg zum Kraftraum unzählige Autogramme geben und für Selfies posieren müssen.

30 Spiele live auf SRF zwei

SRF fährt an der Heim-WM mit grossem Geschütz auf. 30 Spiele werden live auf SRF zwei übertragen, die restlichen sind im kommentierten Livestream zu sehen. Die Spiele der Schweizer Gruppe in Zürich kommentieren Reto Müller und Experte Philippe Furrer, Lukas Ninck ist als Reporter unterwegs. In Fribourg sind Silvan Schweizer als Kommentator und Félicien Du Bois als Experte im Einsatz. Im SRF-Studio aus der Swiss Life Arena führt Annette Fetscherin durch das Programm, in Fribourg moderiert Sascha Ruefer. Zum Experten-Team gehören Marc Reichert und Christian Weber. Täglich gibt es um 19.15 Uhr ein WM-Magazin, das abwechselnd von Fabienne Gyr und Lukas Studer moderiert wird. Die Spiele von Deutschland und weitere WM-Partien sind auf ProSieben und ProSieben Maxx zu sehen. Österreichs Begegnungen und weitere WM-Matches können auf ORF1 und ORF Sport+ mitverfolgt werden.