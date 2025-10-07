Unter den Besten der Allerbesten tummeln sich auch zwei Schweizer: Die NHL sieht die beiden Captains Nico Hischier (New Jersey) und Roman Josi (Nashville) bei den Top-Stars.

Nico Hischier und Roman Josi beeindrucken mit Vielseitigkeit und Spielverständnis

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Noch bevor es mit der Saison richtig losgeht, hat die NHL traditionell ihre aktuell 50 besten Spieler gelistet und als eine Art Countdown zelebriert. Unter den Topstars finden auch zwei namhafte Schweizer ihren Platz.

Die besten zehn NHL-Spieler der Top 50 1. Connor McDavid (28, Ka), Edmonton Oilers

2. Nathan MacKinnon (30, Ka), Colorado Avalanche

3. Leon Draisaitl (29, De), Edmonton Oilers

4. Cale Makar (26, Ka), Colorado Avalanche

5. Nikita Kutscherow (32, Russ), Tampa Bay Lightning

6. Alexander Barkow (30, Fi), Florida Panthers

7. Sidney Crosby (38, Ka), Pittsburgh Penguins

8. Connor Hellebuyck (32, USA), Winnipeg Jets

9. Andrej Wasilewski (31, Russ), Tampa Bay Lightning

10. Quinn Hughes (25, USA), Vancouver Canucks 1. Connor McDavid (28, Ka), Edmonton Oilers

Platz 40: Nico Hischier (26), New Jersey Devils

Der Walliser, der es vor einem Jahr nicht in die Top 50 geschafft hat, begeistert die Experten auf NHL Network. Für Devils-Legende Ken Daneyko (61, Ka) macht Hischier einfach alles richtig. Er vereint offensives Können mit defensivem Gewissen, sei omnipräsent, «einfach ein sehr verantwortungsvoller Spieler mit einer unglaublichen Konstanz. Man versteht, warum er der Captain der Devils ist».

Hischier ist der bisher einzige Schweizer Nummer-1-Draft der NHL-Geschichte, die Devils haben ihn 2017 an Land gezogen. Schon als 18-Jähriger beeindruckte der Center die Hockeykenner. Letzte Saison stellt der 26-Jährige seine Karriere-Bestmarke mit 35 Toren auf. Seine bisherige Ausbeute in der NHL: 422 Punkte (171 Tore, 251 Assists) in 527 Partien. Auch für die Schweizer Nati ist er eine wichtige Stütze, der Stürmer ist bei den letzten sechs WM-Turnieren in Folge dabei gewesen, hat 2024 und 2025 die Silbermedaille gewonnen.

Platz 34: Roman Josi (35), Nashville Predators

«Er hat einen Viertel der Saison verletzt verpasst, und trotzdem schafft er es in diese Top 50. Das sagt alles.» Damit bringt es Experte Daneyko auf den Punkt. Herzprobleme haben den langjährigsten Preds-Captain zur Pause gezwungen, jetzt ist der Berner wieder zurück. Ihm wird eine aussergewöhnlich hohe Fähigkeit attestiert, das Spiel lesen und verstehen zu können. Das mache es für seine Bewacher auf dem Eis äusserst schwierig. «Er ist ein Hockey-Genie», adelt ihn mit NHL-Analyst Brian Boyle (40) ein Ex-Teamkollege.

In seinen 14 NHL-Saisons ist Josi so konstant wie nur möglich. In der letzten Saison kommt er nur auf 53 Spiele (neun Tore, 29 Assists), scheffelt davor aber in acht Regular Seasons jeweils mehr als 50 Skorerpunkte. Seit 2014/15 ist er mit Victor Hedman (34, Sd) von den Tampa Bay Lightning gleichauf als punktereichster Verteidiger (650). Der 35-Jährige wird 2019/20 mit der Norris Trophy als bester NHL-Verteidiger geadelt.

Platz 1: Connor McDavid (28), Edmonton Oilers

Wer sonst? Der Kanadier verteidigt seinen Thron erfolgreich. Für Connor McDavid finden die NHL-Experten nur Superlative. Und auch die Zahlen sprechen für sich. Noch kein Spieler ist je produktiver gewesen als der Nummer-1-Draft (2015 von Edmonton). Der Center hat achtmal in den letzten neun Saisons über 100 Punkte in der Regular Season gebucht. Er sammelt Auszeichnungen, Medaillen und Titel am Laufmeter. McDavid ist derzeit das Mass aller Dinge.