Der Zuger Leon Muggli muss auf dem Weg in die NHL einen Umweg hinnehmen.
Foto: manuel geisser
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der 19-jährige Zuger Verteidiger, der im Sommer 2024 an 52. Stelle von den Washington Capitals gedraftet wurde, überstand den zweitletzten Kaderschnitt der Capitals während der Preseason nicht und wurde zum Farmteam Hershey Bears geschickt.
Für die Hershey Bears ist Leon Muggli Ende der letzten Saison bereits zweimal in der AHL aufgelaufen. Bis März und dem Aus in den Playoff-Viertelfinals gegen Davos spielte der Schweizer Nachwuchs-Internationale noch beim EV Zug.
