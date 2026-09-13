Bern, Fribourg und Davos siegen in der zweiten Runde der Women's Hockey League. Die Bündnerinnen schlagen den amtierenden Meister aus Zug mit 4:1.

Carlo Steiner Redaktor Sport

In der zweiten Runde der Women's Hockey League bewahren der HC Davos und Fribourg-Gottéron ihre weissen Westen.

Der SC Bern feiert nach der Startpleite in Fribourg gegen Lausanne mit 6:2 den ersten Sieg. Sinja Leemann ist mit drei Toren und einem Assist die Spielerin des Spiels.

Die Davoserinnen setzen mit einem 4:1 gegen den amtierenden Meister aus Zug ein Ausrufezeichen. In der 3. Minute bringt Lara Stalder den EVZ zwar früh in Führung, im Mitteldrittel schlagen die Bündnerinnen aber vierfach zurück. Die Slowakin Lucia Haluskova trifft doppelt.

Der 4:1-Sieg von Gottéron gegen Neuchâtel, das auch sein zweites Spiel verliert, konnte dagegen erwartet werden. Norina Müller und die Kanadierin Ann-Frédérique Guay treffen beide doppelt.