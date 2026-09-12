Zugs Meisterinnen lassen es zum Auftakt sogleich krachen

Nach vier Minuten und 14 Sekunden liegt der EVZ auswärts gegen die Neuchâtel Hockey Academy bereits mit 4:0 in Führung. Mehr Torfeuerwerk zum Saisonstart geht eigentlich nicht. Amelie Walzer muss beim Heimteam zwischen den Pfosten direkt Nina Paiva Platz machen.
Letztlich feiern die amtierenden Meisterinnen einen 7:2-Erfolg, wobei das Schlussdrittel torlos endet. Rahel Enzler und die neu verpflichtete Ungarin Mira Seregely treffen jeweils doppelt.
Deutlich weniger torreich verlaufen die zwei anderen Partien. Bern findet keinen Weg an Amaya Valentina Iseli vorbei und unterliegt deswegen auswärts Fribourg-Gottéron mit 0:2. In Davos macht HCD-Keeperin Jessica Streicher gegen die ZSC Lions die Schotten dicht, sodass die Bündnerinnen zum Saisonstart einen 2:0-Sieg einfahren.
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