Zugs Meisterinnen lassen es zum Auftakt sogleich krachen

Im ersten Spiel als amtierende Meisterinnen machen die Zugerinnen mit der Neuchâtel Hockey Academy kurzen Prozess. Auch Fribourg-Gottéron und Davos starten mit einem Sieg in die neue Saison.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach vier Minuten und 14 Sekunden liegt der EVZ auswärts gegen die Neuchâtel Hockey Academy bereits mit 4:0 in Führung. Mehr Torfeuerwerk zum Saisonstart geht eigentlich nicht. Amelie Walzer muss beim Heimteam zwischen den Pfosten direkt Nina Paiva Platz machen.

Letztlich feiern die amtierenden Meisterinnen einen 7:2-Erfolg, wobei das Schlussdrittel torlos endet. Rahel Enzler und die neu verpflichtete Ungarin Mira Seregely treffen jeweils doppelt.

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Deutlich weniger torreich verlaufen die zwei anderen Partien. Bern findet keinen Weg an Amaya Valentina Iseli vorbei und unterliegt deswegen auswärts Fribourg-Gottéron mit 0:2. In Davos macht HCD-Keeperin Jessica Streicher gegen die ZSC Lions die Schotten dicht, sodass die Bündnerinnen zum Saisonstart einen 2:0-Sieg einfahren.