Lena-Marie Lutz verkündet mit nur 25 Jahren ihr Karriereende. Die Nati- und Ambri-Stürmerin verabschiedet sich emotional auf Instagram. Sie blickt auf eine Karriere mit drei WM-Teilnahmen, zwei Olympischen Spielen und WM-Bronze 2026 zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lena-Marie Lutz beendet mit 25 Jahren überraschend ihre Hockey-Karriere

Die Aargauerin gewann 2026 WM-Bronze, trotz früherer schwerer Verletzungen

In der Women's League 2026 erzielte sie 21 Tore für die HCAP Girls

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lena-Marie Lutz zieht einen Schlussstrich unter ihre Hockey-Karriere – und dies mit erst 25 Jahren. «Alle guten Dinge gehen einmal zu Ende», schreibt die Schweizer Nati-Stürmerin auf Instagram zu einer Bildergalerie mit Fotos aus ihrer Karriere und vermerkt dabei bei der Ortschaft den Tag «Retirement» (dt. Ruhestand).

«Um meine Leidenschaft und mich selbst wiederzufinden, musste ich das grösste Kapitel meines Lebens abschliessen. Hockey war alles, was ich kannte. Alles, was ich je getan habe, drehte sich um diesen Sport, den ich einst so sehr liebte», gibt die Angreiferin der Ambri Girls ihren Rücktritt bekannt.

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«Ich habe auch gelitten»

Einen Grund für das plötzliche Karriereende nennt Lutz nicht. Sie sei nicht der Typ Mensch, der von sich preisgebe, was in ihr vorgehe. Aber eines könne sie sagen: «So viel Spass ich auch hatte, ich habe auch gelitten.» Zum Abschluss verkündet sie dabei: «Mit Sport bin ich noch nicht fertig».

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare ihrer Hockey-Kolleginnen. «Ich bin stolz auf dich. Alles Gute. Wir werden dich vermissen», schreibt etwa Nati-Stürmerin Alina Müller. Kaleigh Quennec schliesst sich ihr an: «Du kannst stolz auf dich sein. Ich weiss, dass du das nächste Kapitel rocken wirst.»

Beste Torschützin der vergangenen Saison

Auf internationaler Ebene nahm Lutz an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. In Mailand gewann sie mit dem Schweizer Team im Februar die Bronzemedaille. Ihren Olympia-Traum lebte die 25-Jährige dabei wenige Monate nach mehreren überstandenen schweren Verletzungen und damit verbundenen Operationen, wodurch sie zuvor das WM-Turnier 2025 verpasst hatte.

Auf Vereinsebene spielte Lutz unter anderem für den HC Lugano, den EV Zug und in der vergangenen Saison für die HCAP Girls. Mit den Tessinerinnen schloss sie die reguläre Saison als beste Torschützin der Women's League ab – wobei sie mit 21 Toren gleich viele Treffer erzielte wie Lara Stalder (EVZ) und Estelle Duvin (SCB). Nun hängt Lutz ihre Schlittschuhe an den Nagel.