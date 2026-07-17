Er hat zwar keine Stöcke zum Verschenken, trotzdem beschert Timo Meier den Kindern in seinem Hockey-Lager einen unvergesslichen Moment. In Herisau AR steht der NHL-Star auf dem Eis und wird zum Highlight der Woche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Timo Meier veranstaltete sein sechstes Hockey-Camp in Herisau AR

110 Kinder zwischen 11 und 17 trainierten täglich zwei Mal

Meier trainierte mit Freunden, reservierte Eisfläche für Technikübungen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Es ist ein heisser Sommertag in Herisau AR. An Eishockey denken wohl die wenigsten – besonders, während in Nordamerika die Fussball-WM läuft. Trotzdem liegt in der Eishalle eine besondere Stimmung in der Luft, denn Timo Meier (29) veranstaltet dort zum sechsten Mal sein Hockey-Lager.

110 Kinder zwischen 11 und 17 Jahren sind angemeldet und stehen zwischen 6. und 10. Juli jeweils zwei Mal pro Tag auf dem Eis. Der NHL-Star ist nicht die ganze Woche vor Ort, da er derzeit mit seinem Sommertraining beschäftigt ist. Am Dienstag soll er aber mit den Kindern auf dem Eis stehen und bei der Leitung des Trainings helfen.

Dort, wo alles begann

Die Vorfreude auf die Ankunft des NHL-Stars ist am Vormittag zu spüren. Immer wieder blicken die Kinder vor Ort umher – auf der Suche nach dem NHL-Star. Zwischenzeitlich kursieren in der Eishalle auch Gerüchte, wonach Philip Kurashev (26) und sogar Nino Niederreiter (33) einen Spontanbesuch abstatten würden. Diese erhärten sich aber nicht.

Dann taucht er kurz vor dem Mittag auf, Meier ist im Sportzentrum angekommen. Dort, wo er einst mit Hockey begonnen hat und nun zum sechsten Mal ein Camp veranstaltet. In kurzen Hosen und mit dem Nati-Cap betritt er gelassen die Eishalle und zieht dabei alle Blicke auf sich – auch von denen, die gerade auf dem Eis ihr Training absolvieren.

Training mit alten Freunden

Nach einem kurzen Interview mit Blick steigt der Stürmer der New Jersey Devils in die Trainerrolle und begibt sich mit den Kindern aufs Eis. Das Training leitet Christian Rüegg (55). Meier unterstützt und hat dabei die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht.

Das Highlight des Tages folgt im Anschluss ans Training. Im Rahmen seines Sommerprogramms begibt sich Meier selbst in Vollmontur aufs Eis. Trainingsleiter ist ebenfalls Rüegg. Neben unzähligen Stunden im Kraftraum soll auch die Schlittschuhtechnik nicht zu kurz kommen. Dafür hat sich der NHL-Star das Eis für sich und seine Freunde, die beim SC Herisau in der ersten Liga spielen, reserviert.

«Ich habe nicht genug Stöcke»

Meier steht dabei mit einem Trainingsleibchen der New Jersey Devils auf dem Eis. NHL in Herisau. Das zieht beinahe alle Kinder des Timo Meier Camps in die Eishalle. Sie kommen aus dem Staunen beinahe nicht mehr heraus, während der NHL-Star Powerskating-Übungen absolviert.

Ein Kind fragt Meier, ob er einen Stock zu verschenken habe. Dieser muss den Jungen enttäuschen: «Ich habe nicht genug Stöcke dabei.» Trotzdem wird es für die Kinder wohl ein unvergesslicher Tag gewesen sein, dort, wo bei Meier im gleichen Alter alles begonnen hat.