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Transfer-Center

Nach 11 Jahren ist für den kanadischen Stürmer Jonathan Hazen (35) Schluss bei Ajoie. Die Klublegende, die 2021 massgeblichen Anteil am Aufstieg in die National League hatte, erhält keinen neuen Vertrag mehr. Das Gleiche trifft auf Verteidiger und Eigengewächs Bastien Pouilly (29) zu. Die beiden Spieler gaben dies zeitgleich in den sozialen Medien bekannt.

Ajoie

Was läuft: Nach 11 Jahren ist für den kanadischen Stürmer Jonathan Hazen (35) Schluss bei Ajoie. Die Klublegende, die 2021 massgeblichen Anteil am Aufstieg in die National League hatte, erhält keinen neuen Vertrag mehr. Das Gleiche trifft auf Verteidiger und Eigengewächs Bastien Pouilly (29) zu. +++ Die beiden Spieler gaben dies zeitgleich in den sozialen Medien bekannt. Der gebürtige Kanadier Philip-Michaël Devos (36) hat den Schweizer Pass bekommen und belastet das Ausländerkontingent nun nicht mehr.+++ Von Lausanne wechselt Verteidiger Thibault Martin (21), der bislang zehn NL-Partien bestritten hat, mit einem Einjahresvertrag zu Ajoie. +++ Die Jurassier haben die Verpflichtung von Julias Honka (30, V, Fi), der zuletzt auch bei den SCRJ Lakers in Ungnade gefallen war und dessen Bruder Antoni schon bei Ajoie spielt, sowie Stürmer Stefano Bottani (23) verpflichtet. Der ehemalige Lugano-Junior spielte zuletzt beim Canisius College in der NCAA. Zudem kehrt Aufstiegs-Goalie Tim Wolf (34) aus Zug zurück.

Nach 11 Jahren ist für den kanadischen Stürmer (35) Schluss bei Ajoie. Die Klublegende, die 2021 massgeblichen Anteil am Aufstieg in die National League hatte, erhält keinen neuen Vertrag mehr. Das Gleiche trifft auf Verteidiger und Eigengewächs (29) zu. +++ Der gebürtige Kanadier (36) hat den Schweizer Pass bekommen und belastet das Ausländerkontingent nun nicht mehr.+++ Von Lausanne wechselt Verteidiger (21), der bislang zehn NL-Partien bestritten hat, mit einem Einjahresvertrag zu Ajoie. +++ Die Jurassier haben die Verpflichtung von (30, V, Fi), der zuletzt auch bei den SCRJ Lakers in Ungnade gefallen war und dessen Bruder Antoni schon bei Ajoie spielt, sowie Stürmer (23) verpflichtet. Der ehemalige Lugano-Junior spielte zuletzt beim Canisius College in der NCAA. Zudem kehrt Aufstiegs-Goalie (34) aus Zug zurück. Zuzüge per 2026/27: Wolf (G, Zug), J. Honka (V, Fi, SCRJ Lakers), Kellenberger (V, SCRJ Lakers), Martin (V, Lausanne), Livio Christen (S, Biel), Diem (S, Kloten), Tanus (S, Fi, Tappara Tampere), Tarchini (S, Biel U21/Bellinzona).

Wolf (G, Zug), J. Honka (V, Fi, SCRJ Lakers), Kellenberger (V, SCRJ Lakers), Martin (V, Lausanne), Livio Christen (S, Biel), Diem (S, Kloten), Tanus (S, Fi, Tappara Tampere), Tarchini (S, Biel U21/Bellinzona). Abgänge per 2026/27: Bernasconi (G, ?), Ciaccio (G, ?), Conz (G, ?), Fischer (V, Rücktritt), Friman (V, Fi, Turku), Nussbaumer (V, SCL Tigers), Pouilly (V, ?), Thiry (V, ?), Bellemare (S, Fr, Rücktritt), Gauthier (S, Ka, ?), Hazen (S, Ka, ?), Schläpfer (S, ?), Veckaktins (S, ?).

Bernasconi (G, ?), Ciaccio (G, ?), Conz (G, ?), Fischer (V, Rücktritt), Friman (V, Fi, Turku), Nussbaumer (V, SCL Tigers), Pouilly (V, ?), Thiry (V, ?), Bellemare (S, Fr, Rücktritt), Gauthier (S, Ka, ?), Hazen (S, Ka, ?), Schläpfer (S, ?), Veckaktins (S, ?). Auslaufende Verträge: Reumanen (V, Fi), Bozon (S), Mottet (S, Leihende), Pedretti (S, mit Option für ein weiteres Jahr), Wick (S).

Reumanen (V, Fi), Bozon (S), Mottet (S, Leihende), Pedretti (S, mit Option für ein weiteres Jahr), Wick (S). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (5): A. Honka (V, Fi, Vertrag bis 2027), J. Honka (V, Fi, 2028), Tanus (S, Fi), Nättinen (S, Fi), Turkulainen (S, Fi, alle 2027).

Ambri

Was läuft: Die Leventiner haben den von Blick exklusiv angekündigten Zuzug des kanadischen Stürmers Nate Schnarr (27) von den Kölner Haien bestätigt, dazu kommt auch der finnische Stürmer Roby Järventie (23), der zuletzt für Bakersfield in der AHL gespielt hat und diese Saison auch in drei NHL-Spielen bei Edmonton eingesetzt wurde. Zudem hat der Kanadier Michael Joly (31) seinen Vertrag verlängert. Das ausländische Sturmtrio unterzeichnete Arbeitspapiere bis 2028. +++ Stürmer Alex Formenton (26, Ka), der Ambri verlassen dürfte, soll ein Angebot für einen Dreijahresvertrag von Davos auf dem Tisch haben, wie das Tessiner Portal «Contropiede» berichtet. +++ Gemäss RSI wird die Option für eine Vertragsverlängerung mit dem Kanadier Chris Tierney (31) von Ambri nicht gezogen. Auch Jesse Zgraggen und Tim Heed (trotz Vertrag bis 2027) könnten gehen. +++ Als der Ligaerhalt der Tessiner perfekt ist, wird es offiziell: Stürmer Dario Bürgler (38) beendet seine Karriere. +++ Nach dem Abstieg mit Leksand soll Andro Kaderli (20) voraussichtlich in die Schweiz zurückkehren, wie «Expressen» berichtet. Gemäss dem Bericht der schwedischen Zeitung ist er bei Stammklub Langnau und Ambri im Gespräch. Der ehemalige U20-Nati-Stürmer buchte diese Saison in 52 Spielen vier Tore und neun Assists in der SHL. Nach Blick-Informationen haben neben Schweizer Klubs auch SHL-Teams ihr Interesse am Emmentaler angemeldet.

Die Leventiner haben den von Blick exklusiv angekündigten Zuzug des kanadischen Stürmers (27) von den Kölner Haien bestätigt, dazu kommt auch der finnische Stürmer (23), der zuletzt für Bakersfield in der AHL gespielt hat und diese Saison auch in drei NHL-Spielen bei Edmonton eingesetzt wurde. Zudem hat der Kanadier (31) seinen Vertrag verlängert. Das ausländische Sturmtrio unterzeichnete Arbeitspapiere bis 2028. +++ Stürmer (26, Ka), der Ambri verlassen dürfte, soll ein Angebot für einen Dreijahresvertrag von Davos auf dem Tisch haben, wie das Tessiner Portal «Contropiede» berichtet. +++ Gemäss RSI wird die Option für eine Vertragsverlängerung mit dem Kanadier (31) von Ambri nicht gezogen. Auch und (trotz Vertrag bis 2027) könnten gehen. +++ Als der Ligaerhalt der Tessiner perfekt ist, wird es offiziell: Stürmer (38) beendet seine Karriere. +++ Nach dem Abstieg mit Leksand soll (20) voraussichtlich in die Schweiz zurückkehren, wie «Expressen» berichtet. Gemäss dem Bericht der schwedischen Zeitung ist er bei Stammklub Langnau und Ambri im Gespräch. Der ehemalige U20-Nati-Stürmer buchte diese Saison in 52 Spielen vier Tore und neun Assists in der SHL. Nach Blick-Informationen haben neben Schweizer Klubs auch SHL-Teams ihr Interesse am Emmentaler angemeldet. Zuzüge per 2026/27: Järventie (S, Fi, Bakersfield), Kodytek (S, Tsch, IFK Helsinki), Schnarr (S, Ka, Kölner Haie).

Järventie (S, Fi, Bakersfield), Kodytek (S, Tsch, IFK Helsinki), Schnarr (S, Ka, Kölner Haie). Abgänge per 2026/27: Bürgler (S, Rücktritt), Tierney (S, Ka, ?), Zwerger (S, Biel).

Bürgler (S, Rücktritt), Tierney (S, Ka, ?), Zwerger (S, Biel). Auslaufende Verträge: Jaafri-Hayani (G, Option für 26/27 von Klubseite), Z. Dotti (V), Zgraggen (V), Formenton (S, Ka), Joly (S, Ka), Madaschi (S, Option für 26/27 von Klubseite), Pont (S, Option für 26/27 von Klubseite), Tierney (S, Ka, Option für 26/27 von Klubseite).

Jaafri-Hayani (G, Option für 26/27 von Klubseite), Z. Dotti (V), Zgraggen (V), Formenton (S, Ka), Joly (S, Ka), Madaschi (S, Option für 26/27 von Klubseite), Pont (S, Option für 26/27 von Klubseite), Tierney (S, Ka, Option für 26/27 von Klubseite). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (6): Heed (V, Sd, Vertrag bis 2027), Virtanen (V, Fi, 2028), Järventie (S, Fi, 2028), Joly (S, Ka, 2028), Kodytek (S, Tsch, 2028). Schnarr (S, Ka, 2028).

Heed (V, Sd, Vertrag bis 2027), Virtanen (V, Fi, 2028), Järventie (S, Fi, 2028), Joly (S, Ka, 2028), Kodytek (S, Tsch, 2028). Schnarr (S, Ka, 2028). Gerüchte/mögliche Transfers: Kaderli (S, von Leksand), Formenton (S, Ka, zu Davos).

Bern

Was läuft: Der neue SCB-Coach heisst Serge Aubin (51). Er hat für drei Jahre unterschrieben. Der Kanadier hat eben erst die Eisbären Berlin zum fünften Mal und zum dritten Mal in Folfe zum deutschen Meistertitel geführt. Der ehemalige Stürmer, der 2019 bei den ZSC Lions nach einer halben Saison gefeuert worden war, hat seit 2018 keine Playoff-Serie mehr verloren. +++ Der SCB hat sich für die kommende Saison die Dienste von Sonny Milano (29) gesichert. Der US-Stürmer spielt aktuell in der AHL bei den Hershey Bears und buchte dabei 13 Punkte in 16 Spielen. In der NHL bestritt er 344 Spiele und kam dabei auf höchst respektable 145 Punkte. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. +++Jetzt ist es offiziell: Heinz Ehlers ist nächste Saison nicht mehr SCB-Trainer. Sein Nachfolger soll bis Mitte Mai präsentiert werden. +++ Der SCB hat die Verpflichtung von AHL-Verteidiger Ian Mitchell (27, Ka, Syracuse Crunch) bestätigt. In der NHL, wo er 110 Partien für Chicago und die Boston bestritt, konnte er sich nie dauerhaft durchsetzen. +++ Die Berner haben die Verträge mit Stürmer Emil Bemström (Sd), Verteidiger Samuel Kreis und Goalie Sandro Zurkirchen um ein Jahr verlängert. +++ Der SCB haben bestätigt, dass man trotz weiterlaufenden Verträgen nicht mehr mit Captain Ramon Untersander (35), Stürmer Joël Vermin (34) und Verteidiger Hardy Häman Aktell (27, Sd) plant. +++ Stürmer Marc Marchon und der Klub haben die Option aktiviert, womit sich der Vertrag des Stürmers um ein Jahr bis 2028 verlängert hat. +++ Die beiden lettischen Nachwuchsspieler mit Schweizer Lizenz, Verteidiger Rolands Naglis (19) und Stürmer Daniels Serkins (18), haben derweil ihre ersten Profiverträge bis 2028 unterschrieben.

Der neue SCB-Coach heisst (51). Er hat für drei Jahre unterschrieben. Der Kanadier hat eben erst die Eisbären Berlin zum fünften Mal und zum dritten Mal in Folfe zum deutschen Meistertitel geführt. Der ehemalige Stürmer, der 2019 bei den ZSC Lions nach einer halben Saison gefeuert worden war, hat seit 2018 keine Playoff-Serie mehr verloren. +++ Der SCB hat sich für die kommende Saison die Dienste von (29) gesichert. Der US-Stürmer spielt aktuell in der AHL bei den Hershey Bears und buchte dabei 13 Punkte in 16 Spielen. In der NHL bestritt er 344 Spiele und kam dabei auf höchst respektable 145 Punkte. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. +++Jetzt ist es offiziell: ist nächste Saison nicht mehr SCB-Trainer. Sein Nachfolger soll bis Mitte Mai präsentiert werden. +++ Der SCB hat die Verpflichtung von AHL-Verteidiger (27, Ka, Syracuse Crunch) bestätigt. In der NHL, wo er 110 Partien für Chicago und die Boston bestritt, konnte er sich nie dauerhaft durchsetzen. +++ Die Berner haben die Verträge mit Stürmer (Sd), Verteidiger und Goalie um ein Jahr verlängert. +++ Der SCB haben bestätigt, dass man trotz weiterlaufenden Verträgen nicht mehr mit Captain (35), Stürmer (34) und Verteidiger (27, Sd) plant. +++ Stürmer und der Klub haben die Option aktiviert, womit sich der Vertrag des Stürmers um ein Jahr bis 2028 verlängert hat. +++ Die beiden lettischen Nachwuchsspieler mit Schweizer Lizenz, Verteidiger (19) und Stürmer (18), haben derweil ihre ersten Profiverträge bis 2028 unterschrieben. Zuzüge per 2026/27: Aubin (Trainer, Ka, Berlin), Barandun (V, Davos), Mitchell (V, Ka, Syracuse), Grossniklaus (S, Malmö), Milano (S, USA, Washington/Hershey), Mottard (S, Ilves Tampere), Rohrbach (S, SCL Tigers).

Aubin (Trainer, Ka, Berlin), Barandun (V, Davos), Mitchell (V, Ka, Syracuse), Grossniklaus (S, Malmö), Milano (S, USA, Washington/Hershey), Mottard (S, Ilves Tampere), Rohrbach (S, SCL Tigers). Abgänge per 2026/27: Ehlers (Trainer, Dä, ?), Henauer (G, Basel?), Häman Aktuell (V, Sd, Skelleftea? Växjö?), Untersander (V, ?), Ejdsell (S, Sd, Färjestad), Fuss (S, ?), Sgarbossa (S, Ka, Leihende, SCRJ Lakers), Vermin (S, ?), Weber (S, leihweise zu Arosa).

Ehlers (Trainer, Dä, ?), Henauer (G, Basel?), Häman Aktuell (V, Sd, Skelleftea? Växjö?), Untersander (V, ?), Ejdsell (S, Sd, Färjestad), Fuss (S, ?), Sgarbossa (S, Ka, Leihende, SCRJ Lakers), Vermin (S, ?), Weber (S, leihweise zu Arosa). Auslaufende Verträge: Reideborn (G, Sd).

Reideborn (G, Sd). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (6): Häman Aktuell (V, bis 2027), Mitchell (V, Ka, 2028), Lindholm (V, Sd), Aaltonen (S, Fi, beide 2027), Merelä (S, Fi, 2028), Milano (S, USA, 2027).

Häman Aktuell (V, bis 2027), Mitchell (V, Ka, 2028), Lindholm (V, Sd), Aaltonen (S, Fi, beide 2027), Merelä (S, Fi, 2028), Milano (S, USA, 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Wüthrich (V, von Ambri), Hughes (G, von Lausanne), Loeffel (V, zu Lausanne).

Biel

Das läuft: Stürmer Jere Sallinen hat nach seinem Abgang für drei Jahre bei Kiekko-Espoo unterschrieben. +++ Der EHC Biel soll den schwedischen Verteidiger Victor Söderström (25) verpflichten, wie «Expressen» berichtet. Der schussstarke Rechtsschütze versuchte sich diese Saison zum zweiten Mal in Nordamerika, kam aber nur zu acht Einsätzen bei den Boston Bruins. Ansonsten bestritt er 57 Spiele in der AHL für die Providence Bruins und buchte dabei 9 Tore und 21 Assists. Bei seinem ersten Gastspiel in der NHL bestritt er 49 Spiele bei den Arizona Coyotes. +++ Die Seeländer haben Dario Trutmann (33) von den ZSC Lions mit einem Vertrag bis 2028 verpflichtet. Der Verteidiger spielte schon von 2012 bis 2014 in Biel und wurde mit den Lions zweimal Meister. +++ Goalie Luis Janett (25), der auch über den deutschen Pass verfügt, ist nach seinem Abgang bei den Nürnberg Ice Tigers untergekommen. +++ Die Seeländer und Stürmer Nicolas Müller (26) haben den bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig aufgelöst, wie der Klub mitteilt. Wie aus der Romandie zu hören ist, wechselt Müller zu Servette. +++ Die Bieler haben sich mit dem im Januar gefeuerten Trainer Martin Filander (44) auf eine Auflösung des noch bis 2027 laufenden Vertrages geeinigt. Der Schwede wird in seiner Heimat Headcoach von Örebro.

Stürmer hat nach seinem Abgang für drei Jahre bei Kiekko-Espoo unterschrieben. +++ Der EHC Biel soll den schwedischen Verteidiger (25) verpflichten, wie «Expressen» berichtet. Der schussstarke Rechtsschütze versuchte sich diese Saison zum zweiten Mal in Nordamerika, kam aber nur zu acht Einsätzen bei den Boston Bruins. Ansonsten bestritt er 57 Spiele in der AHL für die Providence Bruins und buchte dabei 9 Tore und 21 Assists. Bei seinem ersten Gastspiel in der NHL bestritt er 49 Spiele bei den Arizona Coyotes. +++ Die Seeländer haben (33) von den ZSC Lions mit einem Vertrag bis 2028 verpflichtet. Der Verteidiger spielte schon von 2012 bis 2014 in Biel und wurde mit den Lions zweimal Meister. +++ Goalie (25), der auch über den deutschen Pass verfügt, ist nach seinem Abgang bei den Nürnberg Ice Tigers untergekommen. +++ Die Seeländer und Stürmer (26) haben den bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig aufgelöst, wie der Klub mitteilt. Wie aus der Romandie zu hören ist, wechselt Müller zu Servette. +++ Die Bieler haben sich mit dem im Januar gefeuerten Trainer (44) auf eine Auflösung des noch bis 2027 laufenden Vertrages geeinigt. Der Schwede wird in seiner Heimat Headcoach von Örebro. Zuzüge per 2026/27: Östlund (G, ChdF), Aeschbach (V, Basel), Trutmann (V, ZSC Lions), Zwerger (S, Ambri).

Östlund (G, ChdF), Aeschbach (V, Basel), Trutmann (V, ZSC Lions), Zwerger (S, Ambri). Abgänge per 2027/28: Janett (G, Nürnberg), Lööv (V, Sd, Karriereende?), Livio Christien (S, Ajoie), Huuhtanen (S, Fi, IFK Helsinki), Müller (S, Servette), Sallinen (S, Fi, Kiekko-Espoo).

Janett (G, Nürnberg), Lööv (V, Sd, Karriereende?), Livio Christien (S, Ajoie), Huuhtanen (S, Fi, IFK Helsinki), Müller (S, Servette), Sallinen (S, Fi, Kiekko-Espoo). Auslaufende Verträge: Villard (S), von Rohr (S).

Villard (S), von Rohr (S). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (5): Säteri (G, Fi), Hultström (V, Sd, beide Vertrag bis 2027), Andersson (S, Sd, 2028), Rajala (S, Fi), Sylvegaard (S, Sd, beide 2027).

Säteri (G, Fi), Hultström (V, Sd, beide Vertrag bis 2027), Andersson (S, Sd, 2028), Rajala (S, Fi), Sylvegaard (S, Sd, beide 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Söderström (V, Sd, von Providence/Boston).

Davos

Was läuft: Gemäss «Nau» wechselt der von Kloten bis Ende Saison leihweise vom ZSC übernommene Stürmer Harrison Schreiber (24) auf nächste Saison zu Davos. +++ Ambri-Stürmer Alex Formenton (26, Ka) soll ein Angebot für einen Dreijahresvertrag vom HC Davos auf dem Tisch haben, wie das Tessiner Portal «Contropiede» berichtet. +++ Stürmer Yannick Frehner (28) hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert. +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/28? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer (25) abschliessen. +++ Vor dem Playoff-Start hat es der HCD offiziell gemacht: Captain und Topskorer Matej Stransky (32) wird Davos Ende Saison verlassen. Der Tscheche hat aus familiären Gründen um die Auflösung des noch bis 2027 laufenden Vertrages gebeten – die Bündner bieten trotz ihres Bedauerns Hand. Stransky wird in seiner Heimat in Zukunft für Pardubice spielen. +++ Der HCD hat die Verpflichtung von Frédéric Allard (28) per nächste Saison bestätigt. Der Lulea-Verteidiger hat für zwei Jahre unterschrieben. Der bissige Frankokanadier mit der Erfahrung von vier NHL-Spielen für Nashville und Montréal hatte im letzten Frühling als Playoff-Topskorer und -MVP mit 21 Punkten in 17 Spielen grossen Anteil am schwedischen Meistertitel Luleas.

Gemäss «Nau» wechselt der von Kloten bis Ende Saison leihweise vom ZSC übernommene Stürmer (24) auf nächste Saison zu Davos. +++ Ambri-Stürmer (26, Ka) soll ein Angebot für einen Dreijahresvertrag vom HC Davos auf dem Tisch haben, wie das Tessiner Portal «Contropiede» berichtet. +++ Stürmer (28) hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert. +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/28? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer (25) abschliessen. +++ Vor dem Playoff-Start hat es der HCD offiziell gemacht: Captain und Topskorer (32) wird Davos Ende Saison verlassen. Der Tscheche hat aus familiären Gründen um die Auflösung des noch bis 2027 laufenden Vertrages gebeten – die Bündner bieten trotz ihres Bedauerns Hand. Stransky wird in seiner Heimat in Zukunft für Pardubice spielen. +++ Der HCD hat die Verpflichtung von (28) per nächste Saison bestätigt. Der Lulea-Verteidiger hat für zwei Jahre unterschrieben. Der bissige Frankokanadier mit der Erfahrung von vier NHL-Spielen für Nashville und Montréal hatte im letzten Frühling als Playoff-Topskorer und -MVP mit 21 Punkten in 17 Spielen grossen Anteil am schwedischen Meistertitel Luleas. Zuzüge per 2026/27: Allard (V, Ka, Lulea), Dominik Egli (V, Frölunda), van der Kaaij (V, Rouyn-Noranda), Jäger (S, Lausanne), Steiner (S, Rouyn-Noranda).

Allard (V, Ka, Lulea), Dominik Egli (V, Frölunda), van der Kaaij (V, Rouyn-Noranda), Jäger (S, Lausanne), Steiner (S, Rouyn-Noranda). Abgänge per 2026/27: Barandun (V, Bern), Dahlbeck (V, Sd, Malmö), Fora (V, Lausanne), Guebey (V, Lugano), Chris Egli, Gredig (beide S, Zug), Knak (S, ZSC Lions), Stransky (S, Tsch, Pardubice).

Barandun (V, Bern), Dahlbeck (V, Sd, Malmö), Fora (V, Lausanne), Guebey (V, Lugano), Chris Egli, Gredig (beide S, Zug), Knak (S, ZSC Lions), Stransky (S, Tsch, Pardubice). Auslaufende Verträge: Taponen (G, Fi), Claesson (V, Sd).

Taponen (G, Fi), Claesson (V, Sd). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (7): Allard (V, Ka, Vertrag bis 2028), Asplund (S, Sd), Lemieux (S, Ka/USA), Nordström (S, Sd, langzeitverletzt, alle 2027), Ryfors (S, Sd), Tambellini (S, Ka), Zadina (S, Tsch, alle 2028).

Allard (V, Ka, Vertrag bis 2028), Asplund (S, Sd), Lemieux (S, Ka/USA), Nordström (S, Sd, langzeitverletzt, alle 2027), Ryfors (S, Sd), Tambellini (S, Ka), Zadina (S, Tsch, alle 2028). Gerüchte/Mögliche Transfers: Nussbaumer (S, zu Servette, per Saison 2027/28), Formenton (S, Ka, von Ambri), Schreiber (S, von den ZSC Lions).

Fribourg

Was läuft: Der neue Schweizer Meister Fribourg ist trotz grossen Feierlichkeiten mit den Gedanken auch bereits bei der nächsten Saison. Meisterschütze Lucas Wallmark wird Gottéron bekanntlich in Richtung Heimat (Björklöven) verlassen, doch Sportchef Gerd Zenhäusern hat gemäss Blick-Informationen bereits einen Nachfolger gefunden. So soll der Kanadier Anthony Richard (29) für zwei Jahre verpflichtet worden sein. Eine Bestätigung des Klubs steht noch aus. Der Stürmer wird nach seiner Karriere in der AHL und NHL erstmals in Europa spielen. Richard spielte hauptsächlich in der AHL, wo er 589 Spiele absolvierte und 381 Punkte (179 Tore, 202 Assists) erzielte. Zuletzt war er für Philadelphias Farmteam Lehigh Valley Phantoms tätig. In der NHL kommt er auf 40 Spiele (6 Tore, 8 Assists). Björklöven hat derweil bestätigt, dass Wallmark mit einem 6-Jahres-Vertrag nach Umea zurückkehrt.

Der neue Schweizer Meister Fribourg ist trotz grossen Feierlichkeiten mit den Gedanken auch bereits bei der nächsten Saison. Meisterschütze wird Gottéron bekanntlich in Richtung Heimat (Björklöven) verlassen, doch Sportchef Gerd Zenhäusern hat gemäss Blick-Informationen bereits einen Nachfolger gefunden. So soll der Kanadier (29) für zwei Jahre verpflichtet worden sein. Eine Bestätigung des Klubs steht noch aus. Der Stürmer wird nach seiner Karriere in der AHL und NHL erstmals in Europa spielen. Richard spielte hauptsächlich in der AHL, wo er 589 Spiele absolvierte und 381 Punkte (179 Tore, 202 Assists) erzielte. Zuletzt war er für Philadelphias Farmteam Lehigh Valley Phantoms tätig. In der NHL kommt er auf 40 Spiele (6 Tore, 8 Assists). Björklöven hat derweil bestätigt, dass Wallmark mit einem 6-Jahres-Vertrag nach Umea zurückkehrt. Zuzüge per 2026/27: Waeber (G, Kloten), Taibel (S, SCRJ Lakers).

Waeber (G, Kloten), Taibel (S, SCRJ Lakers). Abgänge per 2026/27: Berra (G, Kloten), Sprunger (S, Rücktritt), Wallmark (S, Björklöven).

Berra (G, Kloten), Sprunger (S, Rücktritt), Wallmark (S, Björklöven). Auslaufende Verträge: Arola (V, Fi), Guignard (V), Etter (S), Gerber (S), Hedlund (S), Rattie (S, Ka), Rau (S, USA,).

Arola (V, Fi), Guignard (V), Etter (S), Gerber (S), Hedlund (S), Rattie (S, Ka), Rau (S, USA,). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (5): Kapla (V, USA, Vertrag bis 2028), Nemeth (V, Sd), Borgström (S, Fi), De la Rose (S, Sd), Sörensen (S, Sd).

Kapla (V, USA, Vertrag bis 2028), Nemeth (V, Sd), Borgström (S, Fi), De la Rose (S, Sd), Sörensen (S, Sd). Gerüchte/Mögliche Transfers: Richard (S, Ka, von den Lehigh Valley Phantoms).

Kloten

Was läuft: Es kommt zu einem einzigartigen und spektakulären Trainer-Tausch: Michael Linigier (46), bei Zug im Januar entlassen, aber dort noch bis 2027 unter Vertrag, wird neuer Kloten-Headcoach. Lauri Marjamäki (48) geht trotz Vertrag bis 2027 den umgekehrten Weg und übernimmt den EVZ. Der frühere Kloten-Spieler Liniger hat bis 2028 unterschrieben. +++ Die Zürcher Unterländer haben den Vertrag mit Stürmer Pontus Aberg (32, Sd), der für die letzten Spiele von den ZSC Lions zurückgekommen war, um zwei Jahre verlängert. +++ Stürmer Joel Henry (22) bleibt bei Kloten. Der Ostschweizer, der im Tausch mit Harrison Schreiber von den ZSC Lions kam, unterschrieb für ein Jahr. +++ Lukas Klok, Robert Leino, Tyler Morley und Deniss Smirnovs erhalten keine neuen Verträge, sie wurden im Rahmen des Saisonabschlussfestes verabschiedet. Stürmer Robert Leino (32, Fi) wechselt auf die nächste Saison zu Kometa Brno nach Tschechien. +++ Kloten hat Verteidiger Simon Johansson (26) per nächste Saison mit einem Zweijahresvertrag verpflichtet. Der Schwede hat in dieser Saison bei Ilves Tampere in 57 Spielen 19 Tore und 50 Punkte gebucht. Bereits im letzten Sommer hatten die Zürcher Unterländer mit Max Lindroth einen schwedischen Offensivverteidiger aus Finnland geholt.

Es kommt zu einem einzigartigen und spektakulären Trainer-Tausch: (46), bei Zug im Januar entlassen, aber dort noch bis 2027 unter Vertrag, wird neuer Kloten-Headcoach. (48) geht trotz Vertrag bis 2027 den umgekehrten Weg und übernimmt den EVZ. Der frühere Kloten-Spieler Liniger hat bis 2028 unterschrieben. +++ Die Zürcher Unterländer haben den Vertrag mit Stürmer (32, Sd), der für die letzten Spiele von den ZSC Lions zurückgekommen war, um zwei Jahre verlängert. +++ Stürmer (22) bleibt bei Kloten. Der Ostschweizer, der im Tausch mit von den ZSC Lions kam, unterschrieb für ein Jahr. +++ und erhalten keine neuen Verträge, sie wurden im Rahmen des Saisonabschlussfestes verabschiedet. Stürmer (32, Fi) wechselt auf die nächste Saison zu Kometa Brno nach Tschechien. +++ Kloten hat Verteidiger (26) per nächste Saison mit einem Zweijahresvertrag verpflichtet. Der Schwede hat in dieser Saison bei Ilves Tampere in 57 Spielen 19 Tore und 50 Punkte gebucht. Bereits im letzten Sommer hatten die Zürcher Unterländer mit Max Lindroth einen schwedischen Offensivverteidiger aus Finnland geholt. Zuzüge per 2026/27: Liniger (T, Zug), Berra (G, Fribourg), Johansson (V, Sd, Ilves Tampere), Hügli, Prassl (beide S, Lausanne), Ruotsalainen (S, Fi, Frölunda).

Liniger (T, Zug), Berra (G, Fribourg), Johansson (V, Sd, Ilves Tampere), Hügli, Prassl (beide S, Lausanne), Ruotsalainen (S, Fi, Frölunda). Abgänge per 2026/27: Marjamäki (T, Fi, Zug), Waeber (G, Fribourg), Kellenberger (V, Rücktritt), Klok (V, Tsch, ?), Diem (S, Ajoie), Leino (S, Fi, Brno), Morley (S, Ka, ?), Smirnovs (S, ?), Simic (S, Lausanne).

Marjamäki (T, Fi, Zug), Waeber (G, Fribourg), Kellenberger (V, Rücktritt), Klok (V, Tsch, ?), Diem (S, Ajoie), Leino (S, Fi, Brno), Morley (S, Ka, ?), Smirnovs (S, ?), Simic (S, Lausanne). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (6): Johansson (V, Sd, Vertrag bis 2028), Lindroth (V, Sd, 2027), Aberg (S, Sd, 2028), Gignac (S, Ka), Ruotsalainen (S, Fi), Puhakka (S, Fi, alle bis 2027).

Lausanne

Was läuft: Der französische U20-Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz Tom Vidal (20), der seit fünf Jahren im Nachwuchs der Waadtländer spielt, hat einen Profivertrag erhalten. +++ Der Vertrag mit Goalie Kevin Pasche (23) wurde vorzeitig bis 2030 verlängert. +++ Stürmer Ray Fust (23), der Sohn von Sportchef John Fust , kehrt nach sieben Jahren in Nordamerika zu Lausanne zurück. Der Schweiz-Kanadier spielte zuletzt in der US-College-Liga NCAA bei der Sacred Heart University. Der ehemalige Junioreninternale verfügt mit einer Grösse von 1,92 m und einem Gewicht von 95 kg über Gardemasse. +++ Der Vertrag mit dem finnischen Sturm-Ochsen Ahti Oksanen (33) wurde um ein Jahr verlängert, womit Lausanne über sieben Ausländer für die kommende Saison verfügt. In den Playoffs konnte er wegen einer Verletzung nur ein Spiel bestreiten, nachdem er in der Quali in 48 Spielen 41 Punkte (12 Tore) gesammelt hatte. +++ Die Waadtländer haben den Vertrag mit Drake Caggiula (31) um zwei Jahre verlängert. Der Kanadier buchte in der Quali in 46 Partien 16 Tore und 14 Assists und kam in den Playoffs in 7 Spielen auf 6 Punkte.

Der französische U20-Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz (20), der seit fünf Jahren im Nachwuchs der Waadtländer spielt, hat einen Profivertrag erhalten. +++ Der Vertrag mit Goalie (23) wurde vorzeitig bis 2030 verlängert. +++ Stürmer (23), der Sohn von Sportchef , kehrt nach sieben Jahren in Nordamerika zu Lausanne zurück. Der Schweiz-Kanadier spielte zuletzt in der US-College-Liga NCAA bei der Sacred Heart University. Der ehemalige Junioreninternale verfügt mit einer Grösse von 1,92 m und einem Gewicht von 95 kg über Gardemasse. +++ Der Vertrag mit dem finnischen Sturm-Ochsen (33) wurde um ein Jahr verlängert, womit Lausanne über sieben Ausländer für die kommende Saison verfügt. In den Playoffs konnte er wegen einer Verletzung nur ein Spiel bestreiten, nachdem er in der Quali in 48 Spielen 41 Punkte (12 Tore) gesammelt hatte. +++ Die Waadtländer haben den Vertrag mit (31) um zwei Jahre verlängert. Der Kanadier buchte in der Quali in 46 Partien 16 Tore und 14 Assists und kam in den Playoffs in 7 Spielen auf 6 Punkte. Zuzüge per 2026/27: Fora (V, Davos), Fust (S, Sacred Heart University), Rüegsegger (S, ChdF), Simic (S, Kloten).

Fora (V, Davos), Fust (S, Sacred Heart University), Rüegsegger (S, ChdF), Simic (S, Kloten). Abgänge per 2026/27: Martin (V, Ajoie), Jäger (S, Davos), Hügli, Prassl (beide S, Kloten).

Martin (V, Ajoie), Jäger (S, Davos), Hügli, Prassl (beide S, Kloten). Auslaufende Verträge: Fatton (G), Douay (S), Oksanen (S, Fi).

Fatton (G), Douay (S), Oksanen (S, Fi). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (7): Brännström (V, Sd, Vertrag bis 2028), Niku (V, Fi, 2027), Caggiula (S, Ka, 2028), Czarnik (S, USA), Kahun (S, De), Oksanen (S, Fi), Suomela (S, Fi, alle 2027).

Brännström (V, Sd, Vertrag bis 2028), Niku (V, Fi, 2027), Caggiula (S, Ka, 2028), Czarnik (S, USA), Kahun (S, De), Oksanen (S, Fi), Suomela (S, Fi, alle 2027). Gerüchte/mögliche Transfers: Hughes (G, zu Bern).

Lugano

Was läuft: Lugano hat die Verpflichtung des schwedischen Stürmers Olle Lycksel l (26) bestätigt. Der Schwede spielte diese Saison vorwiegend in der AHL bei den Belleville Senators. In vier Saisons in Nordamerika bestritt er 52 NHL-Spiele (13 Punkte) für die Philadelphia Flyers und die Ottawa Senators und 194 Spiele in der AHL (172 Punkte). Er hat gleich bis 2029 unterschrieben +++ Die Tessiner haben den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit US-Verteidiger Connor Carrick (32) aufgelöst, «einvernehmlich», wie es in der Medienmitteilung heisst. +++ Die Ausländer Brendan Perlini (29), Jiri Sekac (33) und Curtis Valk (33) erhalten keine neuen Verträge. Auch die Trennung von Mike Sgarbossa (33), der zu den SCRJ Lakers wechselt, wurde bestätigt. Wie es mit Einar Emanuelsson (29) weitergeht, wird zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. Der schwedische Stürmer wurde von Lulea ausgeliehen. +++ Lugano holt Verteidiger Harijs Cjunskis (19, Lett mit CH-Lizenz) von den Brooks Bandits aus der kanadischen Junioren-Liga BCHL zurück und stattet ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. +++ Der flinke Stürmer Jere Innala (27, Fi) wechselt auf nächste Saison hin mit einem Vertrag bis 2028 von Frölunda ins Tessin. Der Weltmeister von 2022 schoss das entscheidende Tor in der Overtime im Final der Champions Hockey League gegen Lulea.

Lugano hat die Verpflichtung des schwedischen Stürmers l (26) bestätigt. Der Schwede spielte diese Saison vorwiegend in der AHL bei den Belleville Senators. In vier Saisons in Nordamerika bestritt er 52 NHL-Spiele (13 Punkte) für die Philadelphia Flyers und die Ottawa Senators und 194 Spiele in der AHL (172 Punkte). Er hat gleich bis 2029 unterschrieben +++ Die Tessiner haben den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit US-Verteidiger (32) aufgelöst, «einvernehmlich», wie es in der Medienmitteilung heisst. +++ Die Ausländer (29), (33) und (33) erhalten keine neuen Verträge. Auch die Trennung von (33), der zu den SCRJ Lakers wechselt, wurde bestätigt. Wie es mit (29) weitergeht, wird zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. Der schwedische Stürmer wurde von Lulea ausgeliehen. +++ Lugano holt Verteidiger (19, Lett mit CH-Lizenz) von den Brooks Bandits aus der kanadischen Junioren-Liga BCHL zurück und stattet ihn mit einem Dreijahresvertrag aus. +++ Der flinke Stürmer (27, Fi) wechselt auf nächste Saison hin mit einem Vertrag bis 2028 von Frölunda ins Tessin. Der Weltmeister von 2022 schoss das entscheidende Tor in der Overtime im Final der Champions Hockey League gegen Lulea. Zuzüge per 2026/27: Harijs Cjunskis (V, Brooks Bandits), Guebey (V, Davos), Innala (S, Fi, Frölunda), Lycksell (S, Sd, Belleville), Olsson (S, ZSC Lions).

Harijs Cjunskis (V, Brooks Bandits), Guebey (V, Davos), Innala (S, Fi, Frölunda), Lycksell (S, Sd, Belleville), Olsson (S, ZSC Lions). Abgänge per 2026/27: Carrick (V, USA, ?), Roberts Cjunskis (S, zuletzt an Sierre ausgeliehen, ?), Lee (S, zuletzt an Sierre ausgeliehen, ?), Patry (S, zuletzt an Sierre ausgeliehen, ?), Perlini (S, Ka/Gb, ?), Sekac (S, Tsch, ?), Sgarbossa (S, Ka, SCRJ Lakers), Valk (S, Ka/Kas, ?).

Carrick (V, USA, ?), Roberts Cjunskis (S, zuletzt an Sierre ausgeliehen, ?), Lee (S, zuletzt an Sierre ausgeliehen, ?), Patry (S, zuletzt an Sierre ausgeliehen, ?), Perlini (S, Ka/Gb, ?), Sekac (S, Tsch, ?), Sgarbossa (S, Ka, SCRJ Lakers), Valk (S, Ka/Kas, ?). Auslaufende Verträge: Emanuelsson (S, Sd, Leihende).

Emanuelsson (S, Sd, Leihende). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (5): Dahlström (V, Sd, Vertrag bis 2028), Innala (S, Fi, 2028), Kupari (S, Fi, 2027), Lycksell (S, Sd, 2029), Sanford (S, USA, 2028).

Dahlström (V, Sd, Vertrag bis 2028), Innala (S, Fi, 2028), Kupari (S, Fi, 2027), Lycksell (S, Sd, 2029), Sanford (S, USA, 2028). Gerüchte/mögliche Transfers: Thomson (V, Fi, von Belleville).

SCL Tigers

Was läuft: Stürmer Jiri Felcman (20) hat einen Entry-Level-Vertrag bei den Chicago Blackhawks für die Saisons 2026/27 bis 2028/29 unterzeichnet. Die weitere Vorgehensweise ab Sommer 2026 ist noch offen. Sollte er in der Saison 2026/27 nicht in Nordamerika (NHL, AHL) eingesetzt werden, wird er seinen weiterhin gültigen Vertrag bei den SCL Tigers erfüllen. Aktuell verlängert der Tscheche mit Schweizer Lizenz seine Saison bei den den Rockford IceHogs, dem AHL-Farmteam der Blackhawks. +++ Nun ist es offiziell: Nach Jonathan Dahlén (28) wechselt mit dem schwedischen Internationalen Emil Pettersson (32) ein weiterer Stürmer vom schwedischen Verein Timra ins Emmental. Dieser hat für eine Saison unterschrieben. +++ Nach dem Abstieg mit Leksand soll Andro Kaderli (20) voraussichtlich in die Schweiz zurückkehren, wie «Expressen» berichtet. Gemäss dem Bericht der schwedischen Zeitung ist er bei Stammklub Langnau und Ambri im Gespräch. Der ehemalige U20-Nati-Stürmer buchte diese Saison in 52 Spielen vier Tore und neun Assists in der SHL. Nach Blick-Informationen haben neben Schweizer Klubs auch SHL-Teams ihr Interesse am Emmentaler angemeldet.

Stürmer (20) hat einen Entry-Level-Vertrag bei den Chicago Blackhawks für die Saisons 2026/27 bis 2028/29 unterzeichnet. Die weitere Vorgehensweise ab Sommer 2026 ist noch offen. Sollte er in der Saison 2026/27 nicht in Nordamerika (NHL, AHL) eingesetzt werden, wird er seinen weiterhin gültigen Vertrag bei den SCL Tigers erfüllen. Aktuell verlängert der Tscheche mit Schweizer Lizenz seine Saison bei den den Rockford IceHogs, dem AHL-Farmteam der Blackhawks. +++ Nun ist es offiziell: Nach (28) wechselt mit dem schwedischen Internationalen (32) ein weiterer Stürmer vom schwedischen Verein Timra ins Emmental. Dieser hat für eine Saison unterschrieben. +++ Nach dem Abstieg mit Leksand soll (20) voraussichtlich in die Schweiz zurückkehren, wie «Expressen» berichtet. Gemäss dem Bericht der schwedischen Zeitung ist er bei Stammklub Langnau und Ambri im Gespräch. Der ehemalige U20-Nati-Stürmer buchte diese Saison in 52 Spielen vier Tore und neun Assists in der SHL. Nach Blick-Informationen haben neben Schweizer Klubs auch SHL-Teams ihr Interesse am Emmentaler angemeldet. Zuzüge per 2026/27: Meier (V, Frölunda), Nussbaumer (V, Ajoie), Dahlén (S, Sd, Timra), Eggenberger (S, Zug).

Meier (V, Frölunda), Nussbaumer (V, Ajoie), Dahlén (S, Sd, Timra), Eggenberger (S, Zug). Abgänge per 2026/27: Paschoud (V, ?), Fahrni (S, ?), Felcman (S, Chicago Blackhawks), Jenni (S, Chur), Malone (S, USA, ?), Pesonen (S, Fi, Jyväskylä), Rohrbach (S, Bern).

Paschoud (V, ?), Fahrni (S, ?), Felcman (S, Chicago Blackhawks), Jenni (S, Chur), Malone (S, USA, ?), Pesonen (S, Fi, Jyväskylä), Rohrbach (S, Bern). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (7): Kinnunen (V, Fi), Riikola (V, Fi), Björninen (S, Fi), Dahlén (S, Sd), Mäenalanen (S, Fi), Petersson (S, Sd), Pettersson (S, Sd, alle Vertrag bis 2027).

Kinnunen (V, Fi), Riikola (V, Fi), Björninen (S, Fi), Dahlén (S, Sd), Mäenalanen (S, Fi), Petersson (S, Sd), Pettersson (S, Sd, alle Vertrag bis 2027). Mögliche Transfers/Gerüchte: Kaderli (S, von Leksand).

SCRJ Lakers

Was läuft: Rappi hat den Vertrag mit dem finnischen Verteidiger Julius Honka , der zuletzt überzählig war, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Er wechselt zu Ajoie. +++ Jetzt ist es offiziell: Mike Sgarbossa (33) stürmt nächste Saison für die SCRJ Lakers. Der Kanadier, zuletzt in Diensten des SC Bern, und die St. Galler haben sich auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Vor dem leihweisen Wechsel zum SCB hatte Sgarbossa für den HC Lugano gespielt, war im Sottoceneri aber für seinen Geschmack zuwenig berücksichtigt worden. +++ Die Eigengewächse Robin Bisig (V) und Marc Diethelm (beide, S) wurden mit Verträgen bis 2027 ausgestattet. +++ Der talentierte Verteidiger Flavio Sauser (18) stösst auf die nächste Saison vom EV Zug, bei dem er in drei NL-Spielen zum Einsatz kam, zu den Lakers.

Rappi hat den Vertrag mit dem finnischen Verteidiger , der zuletzt überzählig war, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Er wechselt zu Ajoie. +++ Jetzt ist es offiziell: (33) stürmt nächste Saison für die SCRJ Lakers. Der Kanadier, zuletzt in Diensten des SC Bern, und die St. Galler haben sich auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Vor dem leihweisen Wechsel zum SCB hatte Sgarbossa für den HC Lugano gespielt, war im Sottoceneri aber für seinen Geschmack zuwenig berücksichtigt worden. +++ Die Eigengewächse (V) und (beide, S) wurden mit Verträgen bis 2027 ausgestattet. +++ Der talentierte Verteidiger (18) stösst auf die nächste Saison vom EV Zug, bei dem er in drei NL-Spielen zum Einsatz kam, zu den Lakers. Zuzüge per 2026/27: Sauser (V, Zug), Ustinkov (V, ZSC Lions), Herzog (S, Zug), Sgarbossa (S, Ka, Bern/Lugano).

Sauser (V, Zug), Ustinkov (V, ZSC Lions), Herzog (S, Zug), Sgarbossa (S, Ka, Bern/Lugano). Abgänge per 2026/27: Henauer (V, Servette), Honka (V, Ajoie), Kellenberger (V, Ajoie), Maillet (S, Ka, ?), Strömwall (S, Sd, ZSC Lions), Taibel (S, Fribourg).

Henauer (V, Servette), Honka (V, Ajoie), Kellenberger (V, Ajoie), Maillet (S, Ka, ?), Strömwall (S, Sd, ZSC Lions), Taibel (S, Fribourg). Auslaufende Verträge: Fritz (S, Ka).

Fritz (S, Ka). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (5): Pilut (V, Sd/USA, beide Vertrag bis 2027), Larsson (V, Sd, 2028), Jensen (S, Dä), Rask (V, Sd, beide 2027), Sgarbossa (S, Ka, 2027).

Servette

Was läuft: Servette hat Ville Peltonen und seine Assistenten Pekka Kangasalusta und Samuel Tilkanen verabschiedet. Schon lange klar war, dass der schwedische Coach Sam Hallam nächste Saison als Chef übernimmt. Ein erster neuer Assistent wurde nun mit Christer Olsson von Färjestad gefunden. Der 55-Jährige war von 2021 bis 2025 beim SCB. +++ Klar ist, dass Stürmer Marc-Antoine Pouliot (41, Sz/Ka) nächste Saison nicht mehr in Genf spielen wird. Hängt er die Schlittschuhe an den Nagel? +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/2028? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer (25) abschliessen. Der Jurassier wurde im NHL-Draft 2019 in der 7. Runde von Arizona (nun Utah) ausgewählt und spielt seit Januar 2021 für den HC Davos, dort besitzt er einen gültigen Vertrag bis Sommer 2027.

Servette hat und seine Assistenten und verabschiedet. Schon lange klar war, dass der schwedische Coach nächste Saison als Chef übernimmt. Ein erster neuer Assistent wurde nun mit von Färjestad gefunden. Der 55-Jährige war von 2021 bis 2025 beim SCB. +++ Klar ist, dass Stürmer (41, Sz/Ka) nächste Saison nicht mehr in Genf spielen wird. Hängt er die Schlittschuhe an den Nagel? +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/2028? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer (25) abschliessen. Der Jurassier wurde im NHL-Draft 2019 in der 7. Runde von Arizona (nun Utah) ausgewählt und spielt seit Januar 2021 für den HC Davos, dort besitzt er einen gültigen Vertrag bis Sommer 2027. Zuzüge per 2026/27: Hallam (Trainer, Sd, Schweden), Henauer (V, SCRJ Lakers).

Hallam (Trainer, Sd, Schweden), Henauer (V, SCRJ Lakers). Abgänge per 2026/27: Peltonen (Trainer, Fi, ?), Berni (V, ZSC Lions), Schneller (V, Zug), Pouliot (S, Rücktritt?).

Peltonen (Trainer, Fi, ?), Berni (V, ZSC Lions), Schneller (V, Zug), Pouliot (S, Rücktritt?). Auslaufende Verträge: Brassard (S, Ka).

Brassard (S, Ka). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (6): Rutta (V, Tsch), Saarijärvi (V, Fi, beide Vertrag bis 2027), Granlund (S, Fi, 2028), Manninen (S, Fi), Puljujärvi (S, Fi), Vesey (S, USA, alle 2027).

Rutta (V, Tsch), Saarijärvi (V, Fi, beide Vertrag bis 2027), Granlund (S, Fi, 2028), Manninen (S, Fi), Puljujärvi (S, Fi), Vesey (S, USA, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Nussbaumer (S, von Davos, per Saison 2027/28).

ZSC Lions

Das läuft: Die Zürcher haben sich entschieden, sich trotz Vertrag bis 2027 von Double-Trainer Marco Bayer zu trennen, und machen sich nun auf die Suche nach einem neuen Headcoach. +++ Verteidiger Dario Trutmann (33), der bei den Lions keinen Vertrag mehr erhielt, hat für zwei Jahre bei Biel unterschrieben . +++ Gemäss «Nau» wechselt der von Kloten bis Ende Saison leihweise vom ZSC übernommene Stürmer Harrison Schreiber (24) auf nächste Saison zu Davos.

Die Zürcher haben sich entschieden, sich trotz Vertrag bis 2027 von Double-Trainer zu trennen, und machen sich nun auf die Suche nach einem neuen Headcoach. +++ Verteidiger (33), der bei den Lions keinen Vertrag mehr erhielt, hat für zwei Jahre bei Biel unterschrieben +++ Gemäss «Nau» wechselt der von Kloten bis Ende Saison leihweise vom ZSC übernommene Stürmer (24) auf nächste Saison zu Davos. Zuzüge per 2026/27: Berni (V, Servette), Knak (S, Davos), Strömwall (S, Sd, SCRJ Lakers).

Berni (V, Servette), Knak (S, Davos), Strömwall (S, Sd, SCRJ Lakers). Abgänge per 2026/27: Bayer (Trainer, ?), Trutmann (V, Biel), Ustinkov (V, SCRJ Lakers), Hollenstein (S, Rücktritt?), Olsson (S, Lugano), Rohrer (S, Montréal Canadiens, Leihende), Schreiber (S, Davos?), Sundström (S, Sd, ?).

Bayer (Trainer, ?), Trutmann (V, Biel), Ustinkov (V, SCRJ Lakers), Hollenstein (S, Rücktritt?), Olsson (S, Lugano), Rohrer (S, Montréal Canadiens, Leihende), Schreiber (S, Davos?), Sundström (S, Sd, ?). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (7): Hrubec (G, Tsch), Lehtonen (V, Fi), Balcers (S, Lett, alle Vertrag bis 2028), Frödén (S, Sd, 2027), Grant (S, Ka), Lammikko (S, Fi), Strömwall (S, Sd, beide 2028).

Zug

Das läuft: Es kommt zu einem spektakulären Trainer-Tausch: Michael Linigier (46), bei Zug im Januar entlassen, aber dort noch bis 2027 unter Vertrag, wird neuer Kloten-Headcoach. Lauri Marjamäki (48) geht trotz Vertrag bis 2027 den umgekehrten Weg und übernimmt den EVZ als Cheftrainer. Der Finne hat bis 2028 unterschrieben. Weichen muss somit auch Linigers Nachfolger Benoit Groulx (58), für den Kanadier ist nach drei Monaten in Zug wieder Schluss. +++ In den Playoff-Viertelfinals war er in drei von fünf Spielen überzählig. Das ist Zugs Stürmerstar Dominik Kubalik (30) ziemlich sauer aufgestossen. Es könnte sein, dass der Tscheche nun trotz Vertrag bis 2027 die Flucht in die Heimat ergreift, sofern ihn Zug lässt. Denn sein Jugendklub HC Plzen ist heiss auf eine Verpflichtung von Kubalik. Deren Sportchef Martin Straka wird auf der klubeigenen Homepage wie folgt zitiert: «Ich habe mit Kubaliks Berater gesprochen. Es besteht eine gewisse Möglichkeit, obwohl er noch einen Vertrag in der Schweiz hat. Ich habe die finanziellen Rahmenbedingungen geprüft, um zu sehen, ob wir das überhaupt realisieren können, und es spielt keine Rolle, ob es jetzt oder in einem Jahr klappt. Wir sind sehr an der Rückkehr interessiert.» +++ Der talentierte Verteidiger Flavio Sauser (18), der dreimal in der National League zum Zug kam, wechselt auf nächste Saison zu den SCRJ Lakers.

Es kommt zu einem spektakulären Trainer-Tausch: (46), bei Zug im Januar entlassen, aber dort noch bis 2027 unter Vertrag, wird neuer Kloten-Headcoach. (48) geht trotz Vertrag bis 2027 den umgekehrten Weg und übernimmt den EVZ als Cheftrainer. Der Finne hat bis 2028 unterschrieben. Weichen muss somit auch Linigers Nachfolger (58), für den Kanadier ist nach drei Monaten in Zug wieder Schluss. +++ In den Playoff-Viertelfinals war er in drei von fünf Spielen überzählig. Das ist Zugs Stürmerstar (30) ziemlich sauer aufgestossen. Es könnte sein, dass der Tscheche nun trotz Vertrag bis 2027 die Flucht in die Heimat ergreift, sofern ihn Zug lässt. Denn sein Jugendklub HC Plzen ist heiss auf eine Verpflichtung von Kubalik. Deren Sportchef Martin Straka wird auf der klubeigenen Homepage wie folgt zitiert: «Ich habe mit Kubaliks Berater gesprochen. Es besteht eine gewisse Möglichkeit, obwohl er noch einen Vertrag in der Schweiz hat. Ich habe die finanziellen Rahmenbedingungen geprüft, um zu sehen, ob wir das überhaupt realisieren können, und es spielt keine Rolle, ob es jetzt oder in einem Jahr klappt. Wir sind sehr an der Rückkehr interessiert.» +++ Der talentierte Verteidiger (18), der dreimal in der National League zum Zug kam, wechselt auf nächste Saison zu den SCRJ Lakers. Zuzüge per 2026/27: Marjamäki (Trainer, Fi, Kloten), Croce (G, Thurgau), Schneller (V, Servette), Egli, Gredig (beide S, Davos).

Marjamäki (Trainer, Fi, Kloten), Croce (G, Thurgau), Schneller (V, Servette), Egli, Gredig (beide S, Davos). Abgänge per 2026/27: Groulx (Trainer, Ka, ?), Liniger (Trainer, Kloten), Wolf (G, Ajoie), Sauser (V, SCRJ Lakers), Schlumpf (V, Rücktritt?), Eggenberger (S, SCL Tigers), Herzog (S, SCRJ Lakers), Vozenilek (S, Tsch, Trinec).

Groulx (Trainer, Ka, ?), Liniger (Trainer, Kloten), Wolf (G, Ajoie), Sauser (V, SCRJ Lakers), Schlumpf (V, Rücktritt?), Eggenberger (S, SCL Tigers), Herzog (S, SCRJ Lakers), Vozenilek (S, Tsch, Trinec). Auslaufende Verträge: Groulx (Ka, Trainer), Diaz (V).

Groulx (Ka, Trainer), Diaz (V). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (6): Bengtsson (V, Sd, Vertrag bis 2027), Sklenicka (V, Tsch, 2028), Kovar (S, Tsch), Kubalik (S, Tsch), Tatar (S, Slk), Wingerli (S, Sd, alle 2027).

Bengtsson (V, Sd, Vertrag bis 2027), Sklenicka (V, Tsch, 2028), Kovar (S, Tsch), Kubalik (S, Tsch), Tatar (S, Slk), Wingerli (S, Sd, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kubalik (S, Tsch, zu Plzen).