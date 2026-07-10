Kloten-Verteidiger hat sich Achillessehne gerissen

Der EHC Kloten muss mehrere Monate lang auf seinen Verteidiger Nicholas Steiner verzichten. Der 35-Jährige hat sich Anfang Juli in einem der letzten Trainings vor der Sommerpause einen Achillessehnenriss zugezogen. Ein Schock für die Klotener: «Die Nachricht hat mich natürlich sehr getroffen. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück aufs Eis bestmöglich unterstützen und freuen uns schon heute auf seine Rückkehr», lässt sich Sportchef Ricardo Schödler in der Mitteilung zitieren.
Bis dahin soll Dominik Schlumpf seinen Platz einnehmen: Der 35-jährige Routinier stösst vom EV Zug zum Tabellenzwölften der letzten Spielzeit und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison. Schlumpf bringt die Erfahrung aus 15 Jahren in der National League mit nach Kloten, wobei er seit 2014 für Zug aufgelaufen ist.
In der Zentralschweiz kürte er sich 2021 und 2022 zum Schweizer Meister. Zudem vertrat er die Schweiz 2014 und 2017 an der WM und 2018 an den Olympischen Spielen in Südkorea.
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