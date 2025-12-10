Schweizerinnen unterliegen Tschechien knapp

Die Frauen-Nati unterliegt an der Euro Hockey Tour Tschechien mit 1:2. Das einzige Schweizer Tor fällt trotz guter Chancen erst kurz vor Schluss.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Schweizer Frauen verlieren an der Euro Hockey Tour im finnischen Lahti gegen Tschechien mit 1:2. Es ist bereits die neunte Niederlage gegen die Osteuropäerinnen in Serie.

Dabei läuft das Team von Nati-Trainer Collin Muller nach dem Tor von Ambri-Stürmerin Michaela Pejzlova Mitte des ersten Drittels einem Rückstand hinterher. Trotz einer markanten Leistungssteigerung der Schweizerinnen im Mittelabschnitt halten die Tschechinnen ihr Tor auch bis zur zweiten Pause sauber. Die beste Chance zum Ausgleich vergibt Rahel Enzler. Die Stürmerin vom EV Zug trifft in der 39. Minute nur die Latte.

32 Sekunden vor Schluss schafft es Alina Marti (EVZ) dann doch noch, die tschechische Keeperin Michaela Hesova zu überwinden. Das Problem: Gut eine Minute zuvor hat Klara Hymlarova im Powerplay bereits auf 2:0 erhöht.

Bereits im November verlor die Schweiz an der Euro Hockey Tour – damals in Schweden – mit 0:1 knapp gegen Tschechien. In der letztmonatigen Ausgabe des Turniers gabs zudem ein 1:2 gegen Finnland und einen 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Schweden.

Am Donnerstag (Finnland) und Freitag (Schweden) warten in Lahti die nächsten Duelle mit den gleichen Gegnerinnen.