Ein solch kurioses Eigentor hat die NHL noch nie gesehen

Neun NHL-Schweizer stehen im Einsatz, nicht alle dürfen sich über einen Sieg freuen. Daneben sorgen Tore in den letzten 15 Sekunden für eine Situation, die es in der NHL so noch nie gegeben hat.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der Nacht auf Mittwoch stehen neun NHL-Schweizer im Einsatz. Einen Skorerpunkt kann sich keiner von ihnen notieren lassen. Ein Trio verlässt das Eis als Verlierer. Die kurioseste Szene ereignet sich allerdings in einer Partie ohne Schweizer Beteiligung.

Die Anaheim Ducks liegen 2:3 gegen die Pittsburgh Penguins hinten und müssen in der Schlussphase in Unterzahl spielen. Das hält Beckett Sennecke nicht davon ab, aufs gegnerische Tor zu schiessen. Und die Ducks tatsächlich in der letzten Sekunde in die Verlängerung zu retten. Allerdings zeigt die Wiederholung, dass es eigentlich ein Eigentor ist. Denn Erik Karlsson rutscht im dümmsten Moment aus und probiert, den Puck noch mit der Hand zu fangen. Das gelingt nicht, er schiebt ihn stattdessen zwischen den Beinen des eigenen Torhüters durch – und das 0,2 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit. Am Ende gewinnt Anaheim im Penaltyschiessen.

Insgesamt werden drei Partien im Penaltyschiessen und eine in der Verlängerung entschieden. Kurios: Die Tore, die dafür sorgen, dass nach 60 Minuten noch nicht Schluss ist, fallen allesamt erst in den letzten 15 Sekunden. Dass gleich viermal so spät noch die Verlängerung erzwungen wird, ist gemäss «Sportsnet» ein NHL-Rekord.

Penalty-Sieg für Josis Predators

Auch Teams von zwei Schweizern drehen eine Zusatzschlaufe. Roman Josi und die Nashville Predators geben den Sieg fast noch aus der Hand. Gegen die Colorado Avalanche führt das Team des Berners bis acht Sekunden vor Schluss 3:2 – dann kassiert es den Ausgleich. Da in der Verlängerung danach kein Tor fällt, muss das Penaltyschiessen die Entscheidung bringen. Dort behält Nashville die Oberhand.

Ebenfalls ins Penaltyschiessen gehts zwischen den New York Islanders und den Vegas Golden Knights. Erst der achte Versuch geht rein – und bringt damit die Entscheidung. Die Islanders gewinnen 5:4. Torhüter Akira Schmid darf nicht aktiv eingreifen, er sitzt bei den Knights nur auf der Bank.

Devils siegen wieder einmal

Eine knappe Niederlage setzt es für Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets ab. Sie verlieren zu Hause gegen die Dallas Stars 3:4. Zu einem Schweizer Duell kommts nicht, da Lian Bichsel den Stars weiterhin verletzt fehlt. Deutlicher geschlagen geben müssen sich Philipp Kurashev und die San Jose Sharks (1:4 gegen die Philadelphia Flyers) sowie Pius Suter und die St. Louis Blues (2:5 gegen die Boston Bruins).

Zurück auf die Siegerstrasse finden die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler – 4:3-Sieg gegen die Ottawa Senators. Für die Devils ist es der erste Erfolg nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Auch Janis Moser und Tampa Bay Lightning finden aus dem Negativ-Strudel. Nach einer vier Partien dauernde Pleiten-Serie gibts gegen die Montreal Canadiens einen 6:1-Sieg.

